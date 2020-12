Após assumirem affair, ex-BBB Marcela e cantora Luiza posam de mãos dadas

Médica e ex-sister assumiu romance com cantora que faz dupla com Maurílio na última semana; veja clique

A médica e ex-sister do BBB 20 Marcela McGowan apareceu sorridente e de mãos dadas com seu affair, assumido recentemente: Luiza, da dupla com Maurílio. O clique foi divulgado pelas duas, nos stories, na tarde deste sábado (26).

Recentemente, Marcela foi ao Instagram e publicou uma foto em que mostra uma playlist dos sertanejos. “Já aproveita que você está no app e vai ouvir Luiza e Maurílio”, incentivou ela no Instagram.

Na terça-feira (22), a irmã de Marcela, Mariane McGowan, confirmou para Quem que a ex-BBB e a cantora estão “se conhecendo melhor”. “Sim, elas estão se conhecendo. É novo, tem umas duas semanas. Não sei exatamente. Algo por aí, tem pouco tempo. É novo”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários