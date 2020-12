Após Carlinhos Maia, Neymar faz festa de cinco de dias, mas veta celulares

Depois da polêmica despertada pela festa de Carlinhos Maia, Neymar decidiu reforçar os cuidados para sua balada de fim de ano, que ocorre em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. Com sua atual mansão em reforma, o jogador alugou uma outra casa nas proximidades com diárias de R$ 6 mil.

Para evitar se envolver em controvérsia, Neymar estabeleceu uma regra de ouro: celulares não serão permitidos durante a comemoração, prevista para durar cinco dias. Stories gravados durante a comemoração estão determinantemente proibidos. Uma banda foi contratada para animar os convidados até o próximo dia 1º.

Segundo o jornalista Ancelmo Góis do jornal “O Globo”, o jogador construiu um anexo com proteção acústica para evitar chamar atenção da vizinhança, já que durante os próximos dias passarão por lá – pasme, leitor ou leitora – 500 pessoas. A casa tem cinco quartos, piscina, churrasqueira, deco privativo para receber barcos e fica em uma área de cinco mil metros quadrados.

Entre os convidados para a balada de Réveillon, estão os “parças”, a irmã Rafaella Santos e a influenciadora digital Camila Loures, que, veja só você, estava na festa de Carlinhos Maia na semana passada.

