Após roubar restaurante, ladrão em fuga invade casa e faz idosa refém em Porto Velho

Conforme o boletim de ocorrência, o homem, de 23 anos, chegou no restaurante e fez uma refeição antes de anunciar o roubo.

Depois de se alimentar, ele mostrou o revólver que portava e ameaçou as vítimas de morte para tomar celulares, acessórios, joias e R$ 2,2 mil. As pessoas que estavam no restaurante foram trancadas dentro de um quarto.

A polícia foi chamada e, ao chegar no local, constatou o roubo em andamento. O homem notou a presença dos policiais e começou a fugir pulando muro de residências.

Ainda segundo a PM, ele encontrou a porta da casa de uma idosa aberta e invadiu o imóvel. A mulher foi feita refém, sendo ameaçada com a arma apontada para a cabeça dela, enquanto os policiais tentavam uma negociação.

Após um tempo sob o poder do assaltante, a idosa pediu para ir ao banheiro e aproveitou o descuido do suspeito para pular a janela do quarto.

De acordo com a ocorrência, a vítima foi socorrida e retirada do local enquanto o homem foi preso. Com ele, foram encontradas a arma usada no assalto e munições.