Após semanas em colapso, setor de UTI do PS tem taxa de ocupação de apenas 20%

O setor de UTIs do Pronto-Socorro de Rio Branco para pacientes com covid-19 chega à véspera do Natal com a menor taxa de ocupação registrada em dezembro, com 20%.

Apenas dois pacientes encontram-se internados na unidade, segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Em dezembro, o PS ficou 14 dias com a taxa de ocupação no limite, sendo que em oito deles havia mais pacientes que a capacidade prevista (dez).

