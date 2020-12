Reprodução Globo Victor Hugo

Internado com Covid-19, o psicólogo e ex-participante do ‘BBB 20’ Victor Hugo foi transferido para a UTI na noite de segunda-feira (21). Ele foi internado às pressas no último final de semana e testou positivo para o novo coronavírus.

“Ele foi transferido para UTI apenas para receber um cuidado maior, ele tá recebendo um auxílio do oxigênio, mas segue com quadro estável”, afirmou a comunicação do hospital onde Victor Hugo está internado em Maceió.

O psicólogo estava de férias em um resort em Xingó, em Alagoas. Na semana anterior, no entanto, ele participou de uma experiência com influencers no Rio de Janeiro, que contou também com a presença de Flayslane, Tatiane Melo, namorada do ator Babu Santana (ex-‘BBB’ que também testou positivo para Covid-19 recentemente), entre outros.

Continua após a publicidade

No Twitter, Guilherme Napolitano, que conheceu Victor Hugo no reality show da Globo, pediu orações para o amigo. “Que Deus abençoe e proteja ele!”, escreveu na noite de ontem.