Após sofrer acidente de trânsito, homem diz que foi agredido por PMs em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quarta-feira 2, por volta das 10hrs da manhã, um acidente foi registrado na rua Lauro Muller próximo ao bairro Cohab.

Segundo informações, o senhor Giovanni teria se acidentado batendo sua moto no veículo de uma mulher.

” Após o acidente eu me prontifiquei em pagar tudo, só que aí um cidadão não identificado que estava lá resolveu chamar um parente da proprietária do veículo, depois de pouco tempo chegou um Sedan Branco o homem já saiu do carro com a arma em punho, colocou na minha cabeça e se identificou como policial, em seguida começou a me agredir, me deu uma coronhada no rosto, jogou no chão e quebrou uma das minhas restaurações dentária, ficou a todo tempo tentando me coagir falando o que não devia, ainda tentou me colocar no carro mais eu não quis ir” Disse Giovanni

Depois disso Giovanni, procurou a delegacia de policia Civil e registrou um B.O, o Jornal Juruá Informativa entrou em contato com o acusado o Policial Cleiton Holanda que disse que não foi bem assim que aconteceu, e que só irá falar sobre o assunto a partir de sexta-feira 4.

Fonte: JURUÁ INFORMATIVA

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários