Após ter gravidez anunciada, Sasha tem fotos ‘queimadas’ por namorado e invade estúdio

Sasha Meneghel está em alta na internet devido há especulações envolvendo sua vida amorosa com João Figueiredo. Recentemente, o casal chocou o público ao revelar a vontade serem papais, semanas depois, o cantor excluiu as fotos ao lado da modelo e causou uma certa preocupação.

No entanto, a sua decisão de começar um Instagram do zero foi devido ao lançamento de seu novo clip “De Um até Três”. Tirando a preocupação dos fãs do casal, o cantor compartilhou os bastidores das gravações da canção e revelou a grande ajuda que recebeu de Sasha.

Durante o processo de criação, Sasha invadiu o estúdio para ficar ao seu lado e dar total apoio para o que precisasse. Nas imagens, ela apareceu retocando a maquiagem do cantor e arrumando sua roupa. “Ela cuidando de mim antes de gravar”, escreveu ele em sua legenda.

Sem deixar de demonstrar o amor que sente pela filha de Xuxa, João agradeceu o apoio que vem recebendo da companheira. “Obrigado por me apoiar sempre”, finalizou ele.

BOATOS DE GRAVIDEZ AOS 22 ANOS

Sasha foi questionada sobre uma possível gravidez nas redes sociais. Ao lado do namorado, ela negou, mas afirmou que possuí a vontade de ser tornar mãe. Meses depois, João Figueiredo foi questionado novamente sobre a vontade de ter filhos e afirmou que o casal pensava sobre o assunto.

XUXA APOIA A RELAÇÃO

Xuxa, mãe de Sasha, também se animou com a informação do casal e revelou que sonhava em se tornar avó durante uma entrevista. Logo depois, a apresentadora contou que um dos sonhos de Sasha era de se casar.

Nas redes sociais, a eterna rainha dos baixinhos mostrou total apoio ao genro e o elogiou: “Que voz linda”.

