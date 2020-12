Apresentador da Globo é demitido por filmar mulher nua e postar nos stories

Waldemar Neto, mais conhecido como Seu Waldemar, foi demitido da TV Anhanguera, filiada da Globo em Goiás. O apresentador, que foi internado após contrair Covid-19 , filmou uma mulher nua sem o consentimento dela e postou o vídeo no Stories no último final de semana.

Seu Waldemar, que comandava o programa “No Balaio da TV Anhanguera”, gravou a mulher sem ela perceber. No vídeo, que está sendo espalhado pelas sociais, ele mostra o rosto da jovem e dá zoom nas partes íntimas dela.

Em um comunicado, a filiada da Globo condenou a postura do apresentador e comunicou a demissão dele. “A TV Anhanguera vem a público informar que reprova de forma veemente a publicação do ‘Seu Waldemar’, exposta recentemente em seu perfil particular de rede social, deixando claro que tal comportamento injustificável é completamente contrário aos princípios éticos do Grupo Jaime Câmara, e por este motivo, o contrato de prestação de serviços com o Seu Waldemar está interrompido”, declarou a empresa de comunicação.