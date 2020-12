Assaltantes invadem casa e fazem família refém na zona oeste de Manaus

Uma família foi feita refém dentro da própria casa durante assalto na tarde desta quinta-feira (3), na Rua Florência, na comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Um casal e filha dele de 7 anos, estavam na residência no momento da ação criminosa. Os assaltantes levaram o carro e outros bens de valor da casa da família.

A vítima, que preferiu não se identificar, relatou que havia acabado de chegar em casa e ficou na sala da casa, aguardando o almoço, quando a família foi surpreendida por dois suspeitos armados, que entraram pela porta dos fundos.

“Quando me deparei, eles já estavam dentro da minha casa, na sala, já anunciaram o assalto, mandaram a gente entrar, provavelmente eles vieram pela área de mata, como a gente tem costume de não trancar a casa, deixamos a porta aberta daqui de trás e foi por aí que eles entraram”, explicou o proprietário.

O

s suspeitos perguntavam a todo o momento se as vítimas tinham dinheiro. A família ficou na cozinha da casa, enquanto eles pegavam objetos e colocavam no veículo, modelo Renaut Kwid de cor branca, placa PHX-4A63, que foi levado pelos infratores.

“A todo o momento pressão, cadê o dinheiro? Se tinha mais gente na casa, porque a casa é de dois pisos e está em obra, toda hora ficou perguntando por dinheiro. Só estava eu, minha filha, de 7 anos, e minha esposa, foi uns 20 minutos de muita pressão”, contou a vítima.

Após a ação criminosa, os suspeitos trancaram a família dentro do banheiro e fugiram com o carro das vítimas que só foram libertas após o pai conseguir chamar um vizinho pela janela do banheiro. A porta do cômodo precisou ser arrombada.

“Eu subi ali (janela) e chamei o pedreiro da outra casa, que estava no outro lado da rua. O veículo, que eles levaram a gente ainda está pagando”, contou o homem.

Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/amazonas/policia/assaltantes-invadem-casa-e-fazem-familia-refem-na-zona-oeste-de-manaus/

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários