Assis Brasil chega à marca inédita de 10 mil casos de covid para cada 100 mil habitantes

Assis Brasil superou a marca dos 10 mil casos de covid-19 para cada 100 mil habitantes. A cidade lidera o ranque de incidência de coronavírus há meses. No total, 747 casos foram confirmados no município, com nove óbitos. A taxa de letalidade da pandemia é de 1,2%.

A lista segue com Xapuri, cuja taxa de incidência é de 9.015,2. A cidade onde nasceu o líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes tem 1.742 casos confirmados e 13 óbitos.

Mâncio Lima, o município mais ocidental do Brasil, aparece em terceiro lugar, com 6.971,6 casos para cada 100 mil habitantes. Já são 1.323 contaminações e 15 mortes pela doença.

Tarauacá vem em seguida, com taxa de incidência de 6.723,5, 2.862 casos confirmados e 14 óbitos. Santa Rosa do Purus completa o ranque das cinco maiores incidências de coronavírus do Acre, com 5.7645 casos para cada 100 mil habitantes, 377 infectados e dois mortos.

A capital Rio Branco, embora lidere em números absolutos, com 17,4 mil casos, ocupa a 12ª colocação na tabela de incidência, com 4.289,3. Mais de 470 pessoas perderam a vida para a covid-19 na maior cidade acraena.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários