Assista: Vídeo mostra filhas gritando para pai não matar juíza: “Por favor, para!”

Entenda

Nesta quinta-feira (24/12), Viviane foi morta pelo ex-companheiro, na Avenida Rachel de Queiroz, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O crime aconteceu quando Paulo foi deixar as meninas no condomínio onde Viviane morava. A mulher morreu no local e ele foi preso em flagrante para, em seguida, ser levado à Divisão de Homicídios (DH).