Ator de X-men anuncia que é um homem trans e muda nome

Conhecido pelos papéis nos filmes ”Juno”, ”X-men” e ”A origem” e também pela participação na série ”Umbrella academy”, Ellen Page anunciou na tarde de terça-feira que é um homem transgênero e que mudou o nome para Elliot Page. O ator de 33 anos publicou um longo comunicado sobre sua transição de gênero no Twitter.

”Gostaria de compartilhar que eu sou trans. Meus pronomes são ele/eles e que meu nome é Elliot. Eu me sinto sortudo por estar escrevendo isto. Por estar aqui. Por ter chegado neste lugar na minha vida”, começou no longo texto publicado no microblog.

Apesar dos agradecimentos, Elliot admitiu que não foi fácil se assumir como um homem trans e que ele ainda tem medo quanto ao que sua revelação pode acarretar: ”Minha felicidade é real, mas é frágil. A verdade é que, embora eu me sinta profundamente feliz agora e tenha noção dos meus privilégios, eu também tenho medo. Tenho medo da invasão, o ódio, as ”piadas” e da violência.”

