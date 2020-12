Atriz pornô é banida do Instagram após piada sobre sexo com CEO da rede social

Kendra ficou conhecida após gravar uma cena de sexo na livraria da Universidade do Estado do Oregon

A atriz pornô Kendra Sutherland, 25 anos, teve sua conta banida no Instagram – ela tinha mais de 2,2 milhões de seguidores na rede social. O banimento aconteceu depois que a estrela fez uma live em que apareceu de topless realizando alguns gestos obscenos. Na sequência, Kendra ainda sugeriu que estava fazendo sexo com Adam Mosseri, CEO do Instagram, e que, por isso, não precisava seguir as regras da rede social.

Kendra, que ficou conhecida após gravar uma cena de sexo na livraria da Universidade do Estado do Oregon, começou a dizer que mantinha relações sexuais com Mosseri, que é casado e tem três filhos, há algumas semanas, quando postou uma imagem em que aparece de topless.

Ela voltou a fazer piada na live, realizada na noite da última quarta-feira (09 de dezembro). A live de Kendra causou revolta até mesmo entre outras estrelas pornô. A atriz Alana Evans usou o Twitter para apontar para as rehras que a colega estava quebrando com a live. “Geralmente não falo sobre as performances de outros no Instagram, mas hoje deu. Isso foi postado depois de Kendra ter chupado um dildo enquanto estava de topless. Não há mais negociação. Ei Mosseri, sua esposa sabe disso?”, postou a estrela.

Em entrevista ao jornal Daily Beast, Kendra pediu desculpas pela live e disse que estava alcoolizada no momento de gravação. “Estava enlouquecida ontem, fazendo coisas que sei que não deveria, estava apenas bêbada e não importava. Eu nem sabia quem era o CEO do Instagram, nem nada. Nunca conheci essa pessoa antes em minha vida”, destacou.

