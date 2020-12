Aumentos de casos de Covid no AC faz Saúde abrir mais 10 leitos de UTI no INTO

“Estivemos no Into ontem [sexta, 4] e, inclusive, por conta desse aumento de número de casos, a gente já vem há uns 15 dias conversando com toda equipe. O Into, que ainda é a unidade de referência, é composto por 30 leitos de UTI, e estamos ampliando para mais 10 leitos de UTI. Semana que vem, até terça [6], a gente já deve estar com isso”, disse em entrevista ao G1.

De acordo com o boletim divulgado no sábado (5) dos 70 leitos de UTIs disponíveis em Rio Branco para pacientes com covid, 45 estão ocupados.