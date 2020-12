Auxílio emergencial: Caixa paga nova parcela para 3,5 milhões de pessoas nesta quarta

Ainda nesta semana, a Caixa dá início ao pagamento da nona e última parcela do auxílio emergencial de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) para quem pertence ao programa Bolsa Família. Na quinta-feira (10), 1,6 milhão de beneficiários com NIS de final 1 recebem o novo pagamento.

As datas de pagamento do Bolsa Família foram antecipadas em dezembro por conta das festas de fim de ano e a ordem dos depósitos é feita de acordo com o número final do NIS (veja calendário completo do Bolsa Família abaixo).