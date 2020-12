Auxílio emergencial: Caixa paga última parcela para 4,8 milhões hoje; veja quem recebe

Também nesta quarta, o banco paga a última parcela para quem pertence ao Programa Bolsa Família (PBF), quando beneficiários com NIS de final 5 vão poder sacar a ajuda no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família).

Os pagamentos para os cadastrados no programa via Cadastro Único, aplicativo e pelo site do auxílio emergencial, seguem o calendário dos Ciclos criado pelo Ministério da Cidadania. (veja calendários completos aqui).

Bolsa Família

As datas de pagamento do Bolsa Família foram antecipadas em dezembro por conta das festas de fim de ano e a ordem dos depósitos é feita de acordo com o número final do NIS (veja calendário completo do Bolsa Família abaixo).