Auxílio emergencial de R$ 600: veja se recebe 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º parcela nesta quinta

O calendário do auxílio emergencial, de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães chefes de família), pela Caixa Econômica Federal, chegou ao ciclo 4 de pagamentos do auxílio emergencial. Nesta quinta (3), não haverá pagamentos do auxílio emergencial.

O ciclo 4 de saques do auxílio emergencial para esse público retorna nesta quinta (3).

Já o calendário do auxílio emergencial de R$ 600 para 95 mil pessoas, que passaram por reavaliações cadastrais, em outubro, já deu início aos ciclos 3 e 4 de saques do auxílio emergencial. Nesta quinta (3), não haverá novos saques do auxílio emergencial para esse público.

Os pagamentos do ciclo 5 do auxílio emergencial, com a segunda parcela, também já começaram e pausam, nesta quinta (3). Também foram incluídos, nesses pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600, quem entrou com contestação, entre 26 de agosto e 16 de outubro, pela plataforma digital, e entre 27 de julho e 19 de outubro, pelo site da Dataprev, além de pessoas que tiveram a concessão do benefício reavaliada em novembro, em função de atualizações nos dados governamentais e checagem em bases oficiais, e foram consideradas elegíveis.

Esse público recebe as cinco parcelas do auxílio emergencial de R$ 600, de acordo com o calendário do auxílio emergencial extensão.

Os recursos podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível pagar boletos e fazer compras na internet e nas maquininhas, em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.

Para os que já tiveram saques liberados os valores podem ser movimentados também nas agências.

Ciclos

Para os beneficiários inscritos no site, aplicativo e CadÚnico estão sendo realizados os pagamentos do ciclo 4 do auxílio emergencial de R$ 600 e os saques do ciclo 4 do auxílio emergencial.

Além disso, estão sendo realizados os saques e pagamentos a beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que tiveram cadastro reavaliado, em outubro e novembro, e para quem realizou contestações, de acordo com os ciclos de pagamentos e saques do auxílio emergencial extensão. [confira todos os ciclos, abaixo].

Quem recebe hoje?

Inscritos no aplicativo, site ou CadÚnico

Auxílio emergencial de R$ 600

Saques – ciclo 4

Os saques do ciclo 4 do auxílio emergencial voltam, nesta quinta (3). São liberados os saques da quinta parcela para beneficiários nascidos em maio ou junho, que receberam a primeira parcela em junho.

O mesmo acontece com a quarta e quinta parcelas, para quem foi aprovado no auxílio emergencial em julho.

Sacam também a 4º e 5º parcelas os beneficiários do auxílio emergencial aprovados após contestação, entre 24 de abril e 19 de julho, e os que receberam o auxílio emergencial em abril, mas tiveram cadastro reavaliado e aprovado novamente.

Os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios, entre os dias 8 de junho e 2 de julho, e os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenham sido considerados elegíveis, sacam a 4º e a 5º parcela do auxílio emergencial.

Pagamentos – ciclo 4

Nesta quinta (3), não são realizados pagamentos da quinta parcela para beneficiários que receberam a primeira parcela em junho, segundo o Ciclo 4 do calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial.

O mesmo acontece com a quarta e a quinta parcelas, para quem foi aprovado no auxílio emergencial em julho.

Não recebem também a 4º e 5º parcelas os beneficiários do auxílio emergencial aprovados após contestação, entre 24 de abril e 19 de julho, e os que receberam o auxílio emergencial em abril, mas tiveram cadastro reavaliado e aprovado novamente.

Os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios, entre os dias 8 de junho e 2 de julho, e os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenham sido considerados elegíveis, não recebem a 4º e a 5º parcela do auxílio emergencial.

Pagamentos para novos beneficiários – ciclos do auxílio emergencial extensão

No caso das 95 mil pessoas contempladas na Portaria 519 do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal segue o calendário do auxílio emergencial extensão.

Os ciclos 3 e 4 de saques do auxílio emergencial pausam, nesta quinta (3).

Nesta quinta-feira (3), o ciclo 5 de pagamentos do auxílio emergencial pausa o pagamento da 2º parcela. O ciclo 5 de pagamentos do auxílio emergencial, assim como o ciclo 6, valem também para quem entrou com a contestação, entre 26 de agosto e 16 de outubro, pela plataforma digital, e entre 27 de julho e 19 de outubro, pelo site da Dataprev, além de pessoas que tiveram a concessão do benefício reavaliada em novembro, em função de atualizações nos dados governamentais e checagem em bases oficiais, e foram consideradas elegíveis.

O pagamento das parcelas do auxílio emergencial será efetuado por meio da poupança social digital e também em agências da Caixa Econômica Federal.

Quem já recebeu?

O saques e pagamentos dos Ciclos 1, 2 e 3 do auxílio emergencial de R$ 600 foram concluídos. O ciclo 4 de saques do auxílio emergencial de R$ 600 começou para os nascidos até junho

O ciclo 4 de pagamentos do auxílio emergencial já chegou aos nascidos até dezembro.

Os 95 mil novos beneficiários do auxílio emergencial, contemplados em outubro, já receberam a primeira parcela, segundo o ciclo 4 de pagamentos do auxílio emergencial extensão. O pagamento da segunda parcela, pelo ciclo 5 do auxílio emergencial extensão, já chegou aos nascidos em julho.

Já tiveram início os saques dos ciclos 3 e 4 do auxílio emergencial, para nascidos até outubro.

A primeira parcela também já foi paga, até julho, para quem entrou com a contestação do auxílio emergencial, entre 26 de agosto e 16 de outubro, pela plataforma digital, e entre 27 de julho e 19 de outubro, pelo site da Dataprev, além de pessoas que tiveram a concessão do benefício reavaliada em novembro, em função de atualizações nos dados governamentais e checagem em bases oficiais, e foram consideradas elegíveis.

Cadastro nas agências dos Correios entre 08/06 e 02/07, contestação do pedido entre 03/07 e 16/08 e cadastros reavaliados em agosto

O calendário do auxílio emergencial, divulgado pelo Ministério da Cidadania, na quarta-feira, 26 de agosto, vale para os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho, os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenha sido considerado elegível.

O novo calendário também abrange as pessoas que receberam a primeira parcela em meses anteriores, mas tenham tido o pagamento reavaliado em agosto de 2020.

Esses beneficiários seguem o calendário geral do auxílio emergencial, a partir do 2º ciclo, de acordo com os meses de nascimento. Você pode conferir as datas abaixo.

Em relação aos casos dos trabalhadores que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores e tiveram o pagamento suspenso em agosto, o Ministério efetuará o pagamento de todas as parcelas restantes no período de 28 de agosto a 30 de setembro. Os saques serão liberados no período de 19 de setembro a 27 de outubro.

Os outros beneficiários recebem apenas a 1º parcela, neste período.

Você pode ver o calendário de todos os ciclos de pagamento do auxílio emergencial abaixo ou consultar o calendário do auxílio emergencial para esse grupo, aqui.

Beneficiários que contestaram entre 24/04 e 19/07 e que tiveram cadastros reavaliados em julho

Esses beneficiários também foram inclusos no calendário de ciclos de pagamento do auxílio emergencial, divulgados pela Caixa Econômica Federal para todos os beneficiários, com as datas de pagamento até a 5º parcela do auxílio emergencial. [veja abaixo].

As parcelas serão recebidas e sacadas de acordo com os meses de nascimento desses beneficiários e com a sequência de parcelas que eles já estão recebendo.

A princípio, foi divulgado um calendário separado para esse público do auxílio emergencial, para que eles pudessem se igualar ao calendário geral. Você pode conferir todas as datas de pagamento já divulgadas, abaixo.

Todos os calendários de pagamento de parcelas do auxílio emergencial para inscritos no Aplicativo ou Site e CadÚnico

Ciclo de pagamento ativo

4º CICLO

Quinta parcela

O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela em junho de 2020 receberá o crédito da quinta parcela em poupança social digital em: 16 de novembro, para os nascidos em janeiro e fevereiro; em 18 de novembro, para nascidos em março e abril; em 20 de novembro, em maio e junho; em 23 de novembro, em julho e agosto; em 27 de novembro, em setembro e outubro; em 30 de novembro, nascidos em novembro e dezembro. O saque será entre os dias 26 de novembro e 15 de dezembro.

Esse calendário vale para quem recebeu a quarta parcela no período de 9 de outubro a 13 de novembro, e sacou de 29 de outubro a 19 de novembro.

Quarta e quinta parcelas juntas

O calendário também é válido para os beneficiários que receberam a primeira parcela em julho de 2020. Eles receberão o crédito da quarta e quinta parcelas.

Esse calendário vale para quem recebeu a terceira parcela no período de 9 de outubro a 13 de novembro, e sacou de 29 de outubro a 19 de novembro.

Também recebem os beneficiários que tenham se cadastrado no programa, entre os dias 17 de junho a 02 de julho de 2020, e aqueles que contestaram e foram considerados elegíveis, entre 24/04 e 19/07.

Recebem a 4º e 5º parcelas os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho, e os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenham sido considerados elegíveis.

Calendário completo para inscritos no aplicativo e site do Auxílio Emergencial

Nascidos em janeiro e fevereiro: depósito em 16/11 e saque em 26/11

Nascidos em março e abril: depósito em 18/11 e saque em 01/12

Nascidos em maio e junho: depósito em 20/11 e saque também em 03/12

Nascidos em julho e agosto: depósito em 23/11 e saque em 08/12

Nascidos em setembro e outubro: depósito em 27/11 e saque em 10/12

Nascidos em novembro e dezembro: depósito em 30/11 e saque em 15/12

Calendários do auxílio emergencial de R$ 300 e do de R$ 600 (para quem teve cadastro reavaliado)

Auxílio de R$ 600 para quem começou a receber em outubro

Esses beneficiários que passaram por reavaliações cadastrais vão receber de acordo com o calendário abaixo.

No caso das 95 mil pessoas contempladas na Portaria 519, a primeira parcela será paga de acordo com o ciclo 4, a parcela 2 será paga conforme o Ciclo 5, e as parcelas 3, 4 e 5 serão depositadas de acordo com o calendário do Ciclo 6.

Auxílio de R$ 600 para quem contestou entre 26/08 e 16/10, e 27/07 e 19/10

Esse público engloba quem entrou com a contestação entre 26 de agosto e 16 de outubro, pela plataforma digital, e entre 27 de julho e 19 de outubro, pelo site da Dataprev, além de pessoas que tiveram a concessão do benefício reavaliada em novembro, em função de atualizações nos dados governamentais e checagem em bases oficiais, e foram consideradas elegíveis.

Essas pessoas receberão a primeira parcela do Auxílio Emergencial no Ciclo 5 e a segunda, terceira, quarta e quinta parcelas no Ciclo 6. Como o penúltimo ciclo está em andamento, os 60,7 mil novos beneficiários nascidos de janeiro a junho terão o dinheiro depositado nas contas digitais já em 30 de novembro. Essa é a data definida anteriormente no Ciclo 5 para o pagamento dos aniversariantes do sexto mês do ano. Nos dias subsequentes de desembolso, as transferências seguem o calendário dos demais beneficiados.

Auxílio emergencial extensão (R$ 300 e R$ 600 para mães chefes de família)

O calendário de pagamento da extensão do Auxílio Emergencial (no valor de R$ 300) está dividido em ciclos, começando no chamado Ciclo 3.

O beneficiário vai entrando nesses calendários à medida que vai terminando de receber as 5 parcelas iniciais. Então, se você é um dos que recebem o auxílio emergencial desde abril e já recebeu as cinco parcelas de R$ 600, seu novo calendário já começou.

Se ainda não recebeu as cinco, quando o pagamento for finalizado , você entra nos ciclos do auxílio emergencial extensão, de R$ 300. No entanto, você só receberá parcelas do auxílio emergencial suficientes para terminar o ano.

Se terminar de receber o auxílio emergencial de R$ 600 em novembro, por exemplo, só receberá 1 parcela do auxílio emergencial extensão (Veja quem recebe 9 parcelas do auxílio emergencial e quantas você vai receber).

Ciclo 3

Nascidos em janeiro – pagamentos 30/09 e saques 07/11

Nascidos em fevereiro – pagamentos 05/10 e saques 07/11

Nascidos em março – pagamentos 07/10 e saques 14/11

Nascidos em abril – pagamentos 09/10 e saques 21/11

Nascidos em maio – pagamentos 11/10 e saques 21/11

Nascidos em junho – pagamentos 14/10 e saques 24/11

Nascidos em julho – pagamentos 16/10 e saques 26/11

Nascidos em agosto – pagamentos 21/10 e saques 28/11

Nascidos em setembro – pagamentos 25/10 e saques 28/11

Nascidos em outubro – pagamentos 28/10 e saques 01/12

Nascidos em novembro – pagamentos 29/10 e saques 05/12

Nascidos em dezembro – pagamentos 01/11 e saques 05/12

Ciclo 4

Nascidos em janeiro – pagamentos 30/10 e saques 07/11

Nascidos em fevereiro – pagamentos 04/11 e saques 07/11

Nascidos em março – pagamentos 05/11 e saques 14/11

Nascidos em abril – pagamentos 06/11 e saques 21/11

Nascidos em maio – pagamentos 08/11 e saques 21/11

Nascidos em junho – pagamentos 11/11 e saques 24/11

Nascidos em julho – pagamentos 12/11 e saques 26/11

Nascidos em agosto – pagamentos 13/11 e saques 28/11

Nascidos em setembro – pagamentos 15/11 e saques 28/11

Nascidos em outubro – pagamentos 16/11 e saques 01/12

Nascidos em novembro – pagamentos 18/11 e saques 05/12

Nascidos em dezembro – pagamentos 20/11 e saques 05/12

Ciclo 5

Nascidos em janeiro – pagamentos 22/11 e saques 19/12

Nascidos em fevereiro – pagamentos 23/11 e saques 19/12

Nascidos em março – pagamentos 25/11 e saques 04/01

Nascidos em abril – pagamentos 27/11 e saques 06/01

Nascidos em maio – pagamentos 29/11 e saques 11/01

Nascidos em junho – pagamentos 30/11 e saques 13/01

Nascidos em julho – pagamentos 02/12 e saques 15/01

Nascidos em agosto – pagamentos 04/12 e saques 18/01

Nascidos em setembro – pagamentos 06/12 e saques 20/01

Nascidos em outubro – pagamentos 09/12 e saques 22/01

Nascidos em novembro – pagamentos 11/12 e saques 25/01

Nascidos em dezembro – pagamentos 12/12 e saques 27/01

Ciclo 6

Nascidos em janeiro – pagamentos 13/12 e saques 19/12

Nascidos em fevereiro – pagamentos 13/12 e saques 19/12

Nascidos em março – pagamentos 14/12 e saques 04/01

Nascidos em abril – pagamentos 16/12 e saques 06/01

Nascidos em maio – pagamentos 17/12 e saques 11/01

Nascidos em junho – pagamentos 18/12 e saques 13/01

Nascidos em julho – pagamentos 20/12 e saques 15/01

Nascidos em agosto – pagamentos 20/12 e saques 18/01

Nascidos em setembro – pagamentos 21/12 e saques 20/01

Nascidos em outubro – pagamentos 23/19 e saques 22/01

Nascidos em novembro – pagamentos 28/12 e saques 25/01

Nascidos em dezembro – pagamentos 29/12 e saques 27/01

Bolsa Família

O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial extensão, no valor de R$ 300 (‘6º parcela’ do auxílio emergencial) para beneficiários do Bolsa Família foi encerrado na quarta-feira (30), setembro.

O pagamento da 2º parcela do auxílio emergencial extensão, de R$ 300 (7º parcela do auxílio emergencial) foi encerrado na sexta (30 de outubro).

O novo calendário de pagamentos do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família tem início na próxima terça-feira (17). Será paga a 3º parcela do auxílio emergencial extensão, de R$ 300, ou 8º parcela do auxílio emergencial.

Confira o calendário do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família

Número final do NIS / Data de pagamento



NIS final 1 / 17 de novembro

NIS final 2 / 18 de novembro

NIS final 3 / 19 de novembro

NIS final 4 / 20 de novembro

NIS final 5 / 23 de novembro

NIS final 6 / 24 de novembro

NIS final 7 / 25 de novembro

NIS final 8 / 26 de novembro

NIS final 9 / 27 de novembro

NIS final 0 / 30 de novembro

Ciclos de pagamento encerrados

1º CICLO

Quarta parcela

O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela em abril de 2020, receberá o crédito da quarta parcela em poupança social digital aberta em seu nome, de 22 de julho a 26 de agosto, conforme o mês de nascimento.

Assim, nascidos em janeiro recebem no dia 22; em fevereiro, em 24 de julho; em março, 29 de julho; em abril, 31 de julho; em maio, 5 de agosto; em junho, 7 de agosto; em julho, 12 de agosto; em agosto, 14 de agosto; em setembro, 17 de agosto; em outubro, 19 de agosto; em novembro, 21 de agosto; e em dezembro, 26 de agosto. O saque em dinheiro será entre os dias 25 de julho e 17 de setembro.

Terceira parcela

Os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em maio de 2020 receberão o crédito da terceira parcela em poupança social digital, seguindo o mesmo cronograma acima.

Segunda parcela

Esse cronograma também será válido para os beneficiários que receberam a primeira parcela em junho de 2020 ou até 4 de julho de 2020. Nesse caso, será feito o crédito da segunda parcela.

Primeira parcela

Quem ainda não recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial, também receberá o crédito conforme esse cronograma. Esse é o caso dos beneficiários que tenham se cadastrado no programa entre os dias 17 de junho a 02 de julho de 2020.

Também recebem a 1º parcela aqueles que contestaram e foram considerados elegíveis entre 24/04 e 19/07.

Os que tiveram cadastro reavaliado em julho, sendo considerados novamente elegíveis, recebem as parcelas que faltam para entrarem no calendário normal.

A partir do segundo ciclo, essas pessoas se igualam aos beneficiários que já estavam recebendo.

Calendário completo para inscritos no aplicativo e site do Auxílio Emergencial

Nascidos em janeiro: depósito em 22/07 e saque em 25/07

Nascidos em fevereiro: depósito em 24/07 e saque em 01/08

Nascidos em março: depósito em 29/07 e saque também em 01/08

Nascidos em abril: depósito em 31/07 e saque em 08/08

Nascidos em maio: depósito em 05/08 e saque em 13/08

Nascidos em junho: depósito em 07/08 e saque em 22/08

Nascidos em julho: depósito em 12/08 e saque em 27/08

Nascidos em agosto: depósito em 14/08 e saque em 01/09

Nascidos em setembro: depósito em 17/08 e saque em 05/09

Nascidos em outubro: depósito em 19/08 e saque em 12/09

Nascidos em novembro: depósito em 21/08 e saque também em 12/09

Nascidos em dezembro: depósito em 26/08 e saque em 17/09

2º CICLO

Quinta parcela

Os beneficiários que receberam a primeira parcela em abril terão o crédito da quinta parcela de 28 de agosto a 30 de setembro, de acordo com o seguinte calendário: nascidos em janeiro, 28 de agosto; em fevereiro, 2 de setembro; em março, 4 de setembro; em abril, 9 de setembro; em maio, 11 de setembro; em junho, 16 de setembro; em julho, 18 de setembro; em agosto, 23 de setembro; em setembro, 25 de setembro; em novembro e outubro, 28 de setembro; e em dezembro, 30 de setembro. O calendário de saques será entre 19 de setembro e 27 de outubro.

Esse pagamento vale para quem recebeu a quarta parcela de 22 de julho a 26 de agosto, e sacou de 25 de julho a 17 de setembro, conforme o mês de nascimento

Quarta parcela

Também seguem esse cronograma: beneficiários que receberam a primeira parcela em maio de 2020 receberão o crédito da quarta parcela nessas datas.

Esse pagamento vale para quem recebeu a terceira parcela de 22 de julho a 26 de agosto, e sacou de 25 de julho a 17 de setembro, conforme o mês de nascimento

Terceira parcela

Beneficiários que receberam a primeira parcela em junho recebem a terceira parcela. Esse pagamento vale para quem recebeu a segunda parcela de 22 de julho a 26 de agosto, e sacou de 25 de julho a 17 de setembro, conforme o mês de nascimento

Segunda parcela

Beneficiários que receberam a primeira parcela em julho receberão o crédito da segunda parcela. Esse pagamento vale para quem recebeu a primeira parcela de 22 de julho a 26 de agosto, e sacou de 25 de julho a 17 de setembro, conforme o mês de nascimento

Também recebem os beneficiários que tenham se cadastrado no programa, entre os dias 17 de junho a 02 de julho de 2020, e aqueles que contestaram e foram considerados elegíveis, entre 24/04 e 19/07.

Primeira parcela

Recebem a 1º parcela os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios, entre os dias 8 de junho e 2 de julho, e os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenham sido considerados elegíveis.

Em relação aos casos dos trabalhadores que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores e tiveram o pagamento suspenso em agosto, o Ministério efetuará o pagamento de todas as parcelas restantes no período de 28 de agosto a 30 de setembro. Os saques serão liberados no período de 19 de setembro a 27 de outubro. A partir do terceiro ciclo, essas pessoas se igualam aos beneficiários que já estavam recebendo.

Calendário completo para inscritos no aplicativo e site do Auxílio Emergencial

Nascidos em janeiro: depósito em 28/08 e saque em 19/09

Nascidos em fevereiro: depósito em 02/09 e saque em 22/09

Nascidos em março: depósito em 04/09 e saque em 29/09

Nascidos em abril: depósito em 09/09 e saque em 01/10

Nascidos em maio: depósito em 11/09 e saque em 03/10

Nascidos em junho: depósito em 16/09 e saque em 06/10

Nascidos em julho: depósito em 18/09 e saque em 08/10

Nascidos em agosto: depósito em 23/09 e saque em 13/10

Nascidos em setembro: depósito em 25/09 e saque em 15/10

Nascidos em outubro: depósito em 28/09 e saque em 20/10

Nascidos em novembro: depósito também em 28/09 e saque em 22/10

Nascidos em dezembro : depósito em 30/09 e saque em 27/10

3º CICLO

Quinta parcela

Os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em maio de 2020 receberão o crédito da quinta parcela em poupança social digital em: 9 de outubro, para nascidos em janeiro e em fevereiro; 16 de outubro, nascidos em março e abril; 23 de outubro, nascidos em maio e junho; 30 de outubro, nascidos em julho e agosto; 6 de novembro, nascidos em setembro e outubro; e em 13 de novembro, nascidos em novembro e dezembro. O saque em dinheiro será entre os dias 29 de outubro e 19 de novembro.

Esse calendário vale para quem recebeu a quarta parcela no período de 28 de agosto a 30 de setembro, e sacou entre 19 de setembro e 27 de outubro, conforme o mês de nascimento.

Quarta parcela

O calendário também será válido para: beneficiário que recebeu a primeira parcela em junho e receberá a quarta parcela.

Esse calendário vale para quem recebeu a terceira parcela no período de 28 de agosto a 30 de setembro, e sacou entre 19 de setembro e 27 de outubro, conforme o mês de nascimento.

Terceira Parcela

Beneficiário que tenha recebido a primeira parcela em julho de 2020 receberá o crédito da terceira parcela. Esse calendário vale para quem recebeu a segunda parcela no período de 28 de agosto a 30 de setembro, e sacou entre 19 de setembro e 27 de outubro, conforme o mês de nascimento.

Também recebem os beneficiários que tenham se cadastrado no programa, entre os dias 17 de junho a 02 de julho de 2020, e aqueles que contestaram e foram considerados elegíveis, entre 24/04 e 19/07.

Segunda e terceira parcelas juntas

Recebem a 2º e 3º parcelas os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho, e os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenham sido considerados elegíveis.

Calendário completo para inscritos no aplicativo e site do Auxílio Emergencial

Nascidos em janeiro e fevereiro: depósito em 09/10 e saque em 29/10

Nascidos em março e abril: depósito em 13/10 e saque em 03/11

Nascidos em maio e junho: depósito em 23/10 e saque também em 10/11

Nascidos em julho e agosto: depósito em 30/10 e saque em 12/11

Nascidos em setembro e outubro: depósito em 06/11 e saque em 17/11

Nascidos em novembro e dezembro: depósito em 13/11 e saque em 19/11

Dúvidas sobre o auxílio emergencial

A prestação de informações o auxílio emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, do site do auxílio emergencial auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111. Confira os canais da Caixa Econômica Federal para mais informações sobre o benefício e o Caixa Tem:

auxilio.caixa.gov.br Central de Atendimento CAIXA – 111 Central de Atendimento do Ministério da Cidadania – 121 twitter.com/caixa facebook.com/caixa instagram.com/caixa youtube.com/user/canalcaixa

