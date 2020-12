Auxílio emergencial terá 5 pagamentos da 9ª parcela até o Natal

Até o Natal, a Caixa Econômica Federal fará o pagamento na conta digital do banco para quem nasceu entre abril e outubro

Os beneficiários do programa emergencial do governo federal durante a pandemia da covid-19 vão receber pagamentos, na conta digital da Caixa Econômica Federal, até o dia 29 no mês de dezembro. Porém, quem nasceu entre janeiro e outubro terá o presente de Natal antecipado. De hoje (16) até o feriado natalino, o banco pagará para nascidos em sete meses diferentes.

Nesta sexta-feira (18), será vez dos nascidos em junho ganharem acesso ao valor correspondente à parcela pelo aplicativo Caixa Tem.

Para aqueles que nasceram em julho e em agosto, o domingo (20) será recheado. A Caixa fara o depósito das parcelas para os dois grupos de beneficiários.

Quem nasceu em setembro vai receber o valor na conta digital na segunda-feira (21). E quem nasceu em outubro, na quarta-feira (23).

Os demais paramentos serão realizados no dia 28, para quem nasceu em novembro, e no dia 29, para os nascidos em novembro.

É importante lembrar que o valor de R$ 300, que faz parte do calendário Ciclo 6 do programa social, será liberado na conta digital da Caixa Econômica Federal. O valor poderá ser movimentando por meio do app Caixa Tem.

Confira o calendário:

Calendário do Ciclo 6 de pagamentos do auxílio emergencial (Crédito:Divulgação / Caixa)

Até quando é possível sacar?

Os beneficiários do auxílio emergencial terão até 90 dias depois do crédito na conta poupança digital da Caixa para sacar o dinheiro. Há um calendário específico para os saques. Confira aqui:

Depois disso, o dinheiro retorna automaticamente para os cofres da União.

Apenas os 19 milhões de inscritos do Bolsa Família terão um prazo maior, até 270 dias (nove meses), para sacar o benefício.

Segundo a Caixa, a devolução de uma parcela para a União não interfere no pagamento das parcelas seguintes.

