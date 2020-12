Avanços na saúde, tragédias e escândalos na política: veja previsões para 2021

Após um ano difícil e com muitas perdas como foi 2020, muita gente espera mudanças para o ano de 2021

Após um ano difícil e com muitas perdas como foi 2020, muita gente espera mudanças para o ano de 2021 que envolvam mais saúde, sucesso e felicidade. E o Vidente Lucas Paiva, lendo cartas e jogando búzios, se conecta com divindades para trazer aos leitores do portal iG previsões do que esperar para o ano que chega.

Em suas leituras, Lucas Paivas nos trouxe informações sobre a Pandemia da Covid-19 e as vacinas , tragédias nacionais por erros humanos, mortes de pessoas famosas, política nacional e internacional e ainda o futuro das carreiras de famosos como Neymar, Anitta e Silvio Santos .

De acordo com Lucas Paiva, 2021 será regido pelos orixás Oxum e Oxalá. O vidente explica que Oxum é o orixá feminino que representa as águas doces, os relacionamentos afetivos e sexuais.

“Com a regência dela, os relacionamentos amorosos turbulentos se tornarão muito mais intensos e também novos relacionamentos começarão. Será um ano propício para acertos emocionais e também para novos romances”, afirma.

Já Oxalá como regente mostra que 2021 será um ano divino, acima de tudo, nas nuvens do céu. “Oxalá nos traz a retidão, a necessidade de reflexão, e a clareza de pensamentos”, diz Paiva.

Segundo o vidente Lucas Paiva, o ano de 2021 será difícil, principalmente nos primeiros sete meses. “Teremos uma transição em transformação muito grande.

A humanidade está passando pela fase de modificação mais importante da nossa era. Mas muitos não estão aprendendo a lição e não perceberam que é necessária a mudança de toda sociedade e de todo sentido em ser humano”, afirma.

De acordo com o vidente, 2021 terá doenças novas, mas também grandes avanços na medicina. “Será descoberta a cura para doenças já conhecidas, como a Aids . Como o ditado: há males que vêm para o bem”, diz.

Em relação a pandemia da Covid-19, Paiva afirma que só voltaremos a ter uma vida normal depois de julho de 2021, mas, mesmo assim, com algumas restrições.

“Até mesmo uma vacinação no nosso país irá trazer muitas irregularidades, denúncias, desvios, e mais problemas políticos. A vida só começará a ter uma estabilidade a partir do sétimo mês. Mas mesmo assim a pandemia ainda irá estar acontecendo gravemente no mundo”, afirma.

Sobre os riscos e receios sobre as mutações do novo coronavírus , que começam a aparecer em destaque pelo mundo, o vidente diz que as vacinas vão ser suficientes, mas, ao mesmo tempo, que elas não vão resolver o problema de vez.

“As pessoas terão que conviver e tomar, assim como o vírus da Aids, um complexo coquetel de medicações não só preventivo, mas para tratamento posterior a quem já teve o vírus. Este vírus irá sempre estar em processo de modificação e, a cada nova modificação, um novo quadro se mostrará para os cientistas, vai ser como os tipos de gripe e os tipos de dengue. A cada nova epidemia um novo tipo”, diz.

Política nacional

Sobre a política nacional, Lucas Paiva afirma que o presidente Jair Bolsonaro terá uma queda de popularidade , mas que continuará tendo aprovação daqueles que “o idolatram”. Sobre a família Bolsonaro, Paiva afirma que “irão acontecer mais denúncias e escândalos , até mesmo pela vitória do novo prefeito do Rio de Janeiro”.

“A família Bolsonaro irá responder juridicamente as acusações impostas, Xangô está se fazendo presente, e os deuses da justiça irão cobrar também ao governo por um certo descaso relacionado à pandemia e à crise”, acrescenta Paiva.

Já para as 30 pessoas trans eleitas vereadoras em 2020, Paiva afirma que 2021 será um ano muito positivo.

“Veremos uma fase de diálogos e de respeito por todas as classes, gêneros e sexualidades. Isso começa a voltar à tona, é a velha história da roda do destino, uma hora em cima, uma hora embaixo, impérios que nascem, impérios que caem”. Ainda de acordo com Paiva, o ser humano está aprendendo que “todos somos um, não existem raças, somente uma humanidade”.

Previsões para o mundo

Com a queda de Donald Trump e a eleição do Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos, há grandes expectativas de mudanças na política internacional.

Mas, de acordo com o vidente Lucas Paiva, o novo governo americano vai começar sob discussões, possíveis boicotes e poderá ter problemas relacionados à equipe que vem sendo formada por Biden . O governo pode ter problemas também o senado.

“Haverá um risco muito grande de guerra na parte árabe do mundo, com os Estados Unidos tendo uma interferência direta. Temos o risco de duas guerras este ano, além da pandemia. Mas o presidente americano irá tentar fazer um diálogo mais humanístico , mesmo que difícil nos três primeiros anos de governo dele”, afirma Paiva.

Já nas questões ambientais, ele prevê mudanças a partir de abril. “O Brasil está em descrédito nas medidas relacionadas ao meio ambiente e as políticas sociais. O próprio governo brasileiro, perceberá o erro que foi realizado nesse sentido e tentará corrigir. A partir de abril as mudanças serão mais intensas, na tentativa de consolidar uma ligação com o novo governo dos Estados Unidos . Vão acontecer novos acidentes, duas tragédias ambientais nesse ano que se inicia, por omissão e erro humano”, afirma.

Celebridades

Segundo o vidente, o Brasil terá três grandes perdas no mundo artístico, que vão abalar toda a população. Uma delas será por acidente e outras duas por doença. “O mundo da música irá chorar ao luto entre maio e julho”, afirma.

Questionado pela nossa equipe de reportagem sobre alguns famosos, Lucas Paiva falou sobre três celebridades. Anitta, Neymar e o apresentador Silvio Santos.

De acordo com o vidente, a cantora terá um ano de descanso, principalmente na segunda metade.

“Será um ano sabático, principalmente depois do mês de junho. É um ano em que ela necessitará de descanso urgente , relacionado ao cansaço , estresse de interiorização e espiritualidade. É um ano também no qual ela irá ter uma grande paixão, poderá gerar comprometimento afetivo”, afirma.

O jogador Neymar também pode ter dificuldade em 2021. Para Paiva, ele terá um ano de oscilações emocionais e com possíveis prejuízos relacionados a patrocínio financeiro, devido a atitudes que vai tomar.

“Uma atitude que ele irá tomar nesta virada do ano terá repercussão negativa e possíveis cancelamentos de contrato. Haverá a partir de outubro e novembro uma possibilidade de paternidade . Mas deverá ter cuidado entre julho e agosto com problemas de saúde dos ossos”, afirma Paiva.

O apresentador Silvio Santos também não deverá ter um ano fácil. Paiva afirma que ele terá problemas relacionados a câncer de pele e metástase.

“Não terá mais a mesma vitalidade de antes. Está chegando a hora do apresentador se aposentar dos palcos. Ele sentirá necessidade de descanso relacionada à idade”, diz Paiva.

“As grandes redes de televisão em comunicação vão passar por adaptações, pela queda de audiência e pelas novas formas do mundo e da humanidade procurar entretenimento, cada vez mais ligado a tecnologia móvel do celular. O grande Império da Rede Globo estará sobre um grande perigo e um grande déficit econômico. O SBT também poderá receber uma proposta de parceria ou venda, algo que se consolide nos próximos três anos”, afirma o vidente.

