Avião cai em rio e mata quatro pessoas da mesma família no Paraná

Na manhã desta terça-feira (29), um avião de pequeno porte caiu no Paraná , entre as cidades de Roncador e Mato Rico. De acordo com a Defesa Civil, um casal e duas filhas morreram após a queda. As informações foram dadas pelo G1 . A aeronave foi encontrada no Rio Macaco, na comunidade rural de Bela Vista. A suspeita é de que o acidente tenha ocorrido por causa de um temporal que atingiu a região por volta das 7h de hoje. A Defesa Civil informou que Valdecy Cruzeiro estava pilotando o avião . Além dele, a esposa Luciana Brito Cruzeiro e as filhas Beatriz Brito Cruzeiro e Júlia Brito Cruzeiro também morreram após a queda. Segundo a Polícia Militar, a família saiu de Goioerê nesta madrugada e tinha como destino o litoral do Paraná. O pouso deveria ocorrer em Paranaguá por volta das 9h. O avião monomotor Cessna 177B tinha capacidade para três pessoas e pertencia a Valdecy Cruzeiro. A aeronave estava em situação normal de aeronavegabilidade e, de acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), foi comprada em setembro de 2020.

