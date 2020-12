Bandido quase é linchado pela população após assaltar lanchonete em Rio Branco

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após realizar um assalto na noite desta terça-feira (8), em uma lanchonete na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o acusado estava armado rendeu funcionários e cliente da lanchonete e recolheu celulares e dinheiro. O bandido ainda tentou roubar uma televisão de led do estabelecimento.

O criminoso estava na companhia de um comparsa, que ficou o aguardando em uma motocicleta perto da lanchonete para facilitar a fuga. Após o crime, o assaltante tentou subir no veículo, mas populares reagiram e conseguiram deter o bandido.

Até a chegada da Polícia Militar no local, o criminoso foi agredido a chutes e socos. Depois de ver que o assalto havia dado errado, o comparsa acabou fugindo com a motocicleta.

Uma guarnição do 1° Batalhão da PM esteve no local, apurou as informações e prendeu o bandido pela prática de roubo a mão armada, com uma pistola de fabricação caseira Calibre 38, com uma munição intacta.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes, para as providências cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários