Bandidos fazem família refém no bairro Bosque e apontam arma para cabeça de criança de 5 anos

Segundo a vítima, a ação dos bandidos aconteceu enquanto a família estava fazendo os preparativos para a ceia do Natal

Um servidor aposentado da Secretaria da Fazenda, que preferiu não se identificar, teve a sua residência invadida por criminosos armados na tarde da sexta-feira (25), no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo a vítima, a ação dos bandidos aconteceu enquanto a família estava fazendo os preparativos para a ceia do Natal. Os criminosos estavam armados e invadiram a casa e anunciaram um assalto.

Ainda segundo a vítima foram momentos muito tensos e de terror, pois os bandidos falavam a todo momento que iriam matar toda a família. Enquanto fazia as ameaças, um dos bandidos ainda apontaram uma arma de fogo contra a cabeça de uma criança de 5 anos.

Os familiares foram colocados em um cômodo da casa enquanto os criminosos faziam o verdadeiro limpa. Foram roubados vários eletroeletrônicos, celulares, tablets, joias e outros objetos da casa, tudo foi colocado em uma veículo da modelo Jeep Compass Trailhawk, de cor preta e placa QLW 2F55, que ainda não foi recuperado pela polícia.

A vítima conta que, após uma hora de terror, a família conseguiu sair do cômodo e ligar para a Polícia Militar, que esteve no local, colheu as características dos meliantes e realizaram ronda na região, mas ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes e será investigado pela Polícia Civil.

