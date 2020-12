Bandidos tentam executar jovem a tiros na véspera de Natal, em Rio Branco

O jovem Lougan Tayson Rodrigues, de 21 anos, foi baleado com dois tiros, na noite de quinta-feira (24), dentro do próprio apartamento na rua Jatobá, no bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Lougan estava dentro do apartamento com outros a amigos, quando dois homens armados chegaram no local e efetuaram dois disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida no abdômen. Após ação, os criminosos fugiram do local em um carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelos autores do crime, mas eles não foram presos até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

