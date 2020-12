‘Big Brother Brasil’: confira quais casais seguem juntos depois do BBB

Formar casal no Big Brother Brasil pode até ser fácil, mas difícil mesmo é manter o relacionamento após o confinamento. Em 20 edições, poucos romances tiveram vida longa fora do reality.

Mas teve um grupo que conseguiu se readaptar à vida normal com o crush da casa mais vigiada do Brasil, e segue firme forte, com direito a filhos e tudo. Confira tudo nessa lista repleta de amor de BBB!

❤️ Mari e Saulo, do ‘BBB6’

❤️ Adriana e Rodrigão, do ‘BBB11’

❤️ Andressa e Nasser, do ‘BBB13’

❤️ Kamilla e Eliéser, do ‘BBB13’

❤️ Diego e Fran, do ‘BBB14’

❤️ Aline e Fernando, do ‘BBB15’

❤️ Breno e Paula, do ‘BBB18’

❤️ Gabi e Guilherme, do BBB20. Será? 🤔😅

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários