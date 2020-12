Bittar diz que 10 mil casas são construídas no AC com programa Casa Verde e Amarela

O senador pelo Acre e relator do orçamento de 2021, Marcio Bittar (MDB), comemorou nesta quarta-feira (9) e parabenizou o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho pelo programa Casa Verde e Amarela.

A felicitação se deu pela criação e aprovação no Senado Federal da medida provisória que cria o programa, concebido pelo governo para substituir o Minha Casa, Minha Vida.

Como houve modificações durante a tramitação do projeto, o texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode vetar ou confirmar as mudanças feitas pelos parlamentares.

De acordo com Bittar, com o projeto sancionado o Acre terá 10 mil casas construídas.

“O programa está criado. Parabéns ao ministro Rogério e ao presidente Bolsonaro. Nós temos agora que colocar dinheiro no orçamento, com o apoio dos parlamentares, e é o que vamos fazer”, disse Bittar.

O foco são as famílias com renda média mensal de até R$ 7 mil, mas haverá incentivos maiores para as regiões Norte e Nordeste.

O governo disse que a meta é atender até 1,6 milhão de famílias de baixa renda até 2024.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários