Apresentação do relatório da PEC Emergencial fica para 2021, diz Bittar

O relator da PEC emergencial, senador Marcio Bittar (MDB-AC) confirmou na manhã desta sexta-feira (11) que seu parecer sobre o texto não vai mais ser apresentado neste ano.

Ele diz, em nota, que desde o início de 2020 se dedica à esta relatoria que é uma “importante medida para a reestruturação do país”.

A proposta define as regras para o acionamento de gatilhos fiscais para o cumprimento do teto de gastos, cujo o crescimento das despesas do governo não pode ser maior do que a inflação do ano anterior.

Na nota, o relator apontou a complexidade das medidas, bem como da atual conjuntura do país como justificativas para o adiamento.

“Creio que a proposta será melhor debatida no ano que vem, tão logo o Congresso nacional retome suas atividades e o momento político se mostre mais adequado”, afirmou.