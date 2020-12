Bocalom e vereadores eleitos na capital serão diplomados nesta quinta-feira

A 1° Zona Eleitoral realiza o ato de diplomação do prefeito eleito Tião Bocalom (Progressistas) e os 17 vereadores da Câmara Municipal, nesta quinta-feira (17).

Em razão da pandemia do Covid-19, o evento ocorrerá por videoconferência. Tião Bocalom e sua vice, Marfisa Galvão, foram eleitos com 62,93% dos válidos, derrotando a atual prefeita, Socorro Neri (PSB).

Nos demais 21 municípios, as cerimônias serão feitas de maneiras diferentes, a critério do presidente de cada Junta Eleitoral: por meio de videoconferência, com a participação de eleitos e demais autoridades; ou de forma presencial.

