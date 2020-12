Bocalom participa de cultos em igrejas e agradece a Deus pelas bênçãos recebidas

O prefeito eleito, Tião Bocalom, sempre se posicionou como cristão fiel na Igreja Católica, mas como homem temente a Deus, sempre que pode, aceita convite para participar de cultos evangélicos.

Neste fim de semana, por exemplo, no Sábado à noite, ele participou da reunião da igreja Assembleia de Deus Madureira, no Aviário. A igreja é presidida pelo Pastor Valter José e tem também como pastor o Deputado Wagner Felipe (PL). Os dois são filhos do saudoso Pastor Valdemar de Jesus Silva, que sempre defendeu o projeto Produzir para Empregar, liderado por Tião Bocalom. O prefeito eleito foi convidado pelo amigo Pastor Hélio Lopez, para participar da convenção da igreja que reuniu membros de vários municípios do Estado.

Ministério Famílias No Altar

No domingo, também pela parte da noite, o prefeito eleito participou de um culto na igreja Ministério Famílias no Altar de Deus, presidida pelo Pastor Francisco Machado, o sargento Machado. Ele é amigo de Bocalom e fez parte de sua equipe de segurança durante as eleições.

“A igreja em que congregamos é simples e, em sua simplicidade, o prefeito eleito Tião Bocalom, aceitou nosso convite para que pudéssemos orar por ele e sua família e abençoar sua gestão à frente da prefeitura, em nome de Jesus Cristo. Ficamos muito felizes com sua visita” disse o Pastor Machado.

“Tenho muito temor a Deus e entendo que temos que colocar nossos planos para a avaliação e benção dEle. Quando perguntado sobre o que queria dos céus, o rei Salomão disse “Quero sabedoria”. Reconheço que eu, a Marfisa, nossa equipe e nossos 17 vereadores, precisamos de muita sabedoria de Deus para governar nossa Rio Branco. Agradeço aos amigos pastores e peço que nos cubram com orações para que erremos o menos possível” Pediu Tião Bocalom.

