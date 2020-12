Bocalom reclama por governo proibir público em sua posse: “Fiquei chateado, sim!”

O prefeito eleito Tião Bocalom (Progressistas) declarou ao ContilNet nesta terça-feira (22) que não gostou da determinação do governo do Acre, por meio do Comitê de Saúde, que vedou a presença do público na posse dos prefeitos eleitos e vereadores na capital e nos demais municípios.

Bocalom se mostrou chateado com a decisão, depois de lutar por 16 anos para ser eleito. “Não gostei. Fiquei chateado sim! Ônibus lotado, shopping lotado, Praça Central lotada e filas quilométricas nas lotéricas”, declarou.

Além de proibir a presença do público na posse dos políticos, as festividades e quaisquer outros eventos comemorativos que acarretem aglomerações de pessoas foram suspensas em decorrência do aumento de casos da covid-19.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários