“Bola de fogo” explode no céu e assusta moradores; assista ao vídeo

O ano de 2020 tem sido rico em avistamentos de corpos celestes em diversas regiões do planeta. No Brasil, meteoros já foram registrados no Nordeste, no Rio Grande do Sul e outras localidades, e também houve o episódio da passagem de um foguete chinês pelos céus brasileiros . Desta vez, foram os moradores dos EUA e do Canadá que tiveram a oportunidade de apreciar uma “bola de fogo” no céu noturno na última segunda-feira (7).

Vídeos da imensa e brilhante bola flamejante viralizaram nas redes sociais, com diversos relatos de residentes dos dois países. Segundo informações do jornal Express, algumas pessoas cogitaram inclusive que o corpo celeste, identificado depois como um meteoro , chegou a atingir o solo devido à força da explosão.

Nas postagens, as pessoas diziam se tratar de “um dos eventos mais brilhantes” que já viram, “muito amplo e com uma cor intensa”. Além disso, a duração do fenômeno , o brilho e até mesmo a coloração da cauda do meteoro foram exaltados por quem conseguiu registrar o momento: “uma experiência única na vida, estou me sentido abençoado”. De acordo com o site da Organização Internacional de Meteoros (IMO), tais bolas de fogo ocorrem quando um corpo celeste atinge a atmosfera da Terra e acaba explodindo, causando o clarão: “Devido à velocidade, fragmentos maiores do que um milímetro têm a capacidade de produzir um flash brilhante à medida que avançam pelo céu. São o que chamamos de bolas de fogo e costumam causar admiração em quem testemunha tal evento”.

