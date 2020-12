Bolsonaro critica decisão do STF sobre vacinas: “Não vai ter para todo mundo”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira (17) que a d ecisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de autorizar o poder público a impor sanções a quem não tomar a vacina contra a Covid-19 pode ter sido “uma medida inócua”, porque o governo não tem como imunizar todos até o fim do ano que vem. Desta forma, quem eventualmente poderia ser atingido por medidas restritivas não teria como ser punido, por falta de acesso à vacina.

“Tomou uma medida antecipada, nem vacina tem, não vai ter pra todo mundo”, declarou Bolsonaro, durante transmissão ao vivo na internet . “O que o Supremo decidiu? Se você não quiser tomar vacina, eu, o presidente da República, os governadores ou prefeitos podem impor medidas restritivas a você, […] não pode tirar passaporte, carteira de habilitação, pode botar em prisão domiciliar, olha que lindo…”, comentou, ao explicar a decisão para apoiadores na live.

O presidente destacou que o único voto vencido no julgamento foi o do ministro Kassio Nunes Marques , o único indicado por ele na atual composição da Corte. Ele votou para que apenas o governo federal tenha a possibilidade de impor as sanções: “nada mais justo. Quando se fala em vacinação e saúde, tem que ter uma hierarquia”.

Bolsonaro então apontou que haverá novos prefeitos assumindo seus cargos no mês que vem e, como “a vacina não vai estar pronta em dezembro”, caberá a eles a decisão sobre a vacinação. Na sequência, reclamou de quem reelegeu prefeitos que adotaram medidas restritivas contra a pandemia do novo coronavírus, citando o de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).

“Você reelegeu o cara, ele fechou tudo. Qual vai ser a atitude dele agora? Não sei. Mas você que escolheu ele. Então se ele fechar e impor [sic] medida restritiva, problema é teu. Você não votou nele? Não é assim a democracia?”, afirmou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários