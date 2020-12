Bolsonaro demite ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio

Aliado de longa data do presidente, Machado foi questionado se assumiria o ministério ao chegar no Planalto, mas se limitou a acenar negativamente com o dedo indicador. Ele deixou o palácio sem falar com a imprensa, por volta das 15h4. A informação de que o titular do Turismo seria demitido hoje foi antecipada pelo colunista do GLOBO Lauro Jardim.

Esta é a primeira troca no Turismo desde o início do governo Bolsonaro. Marcelo Álvaro Antônio, que é deputado federal licenciado pelo PSL de Minas Gerais, era aliado do presidente desde os tempos da Câmara dos Deputados. Ele estava com o então candidato à Presidência no dia do atentado a faca contra Bolsonaro em um ato de campanha, em Juiz de Fora (MG).

A demissão ocorreu um dia depois de o ministro do Turismo usar um grupo de WhatsApp que reúne todos os ministros do governo federal para atacar o chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política do Planalto. A briga foi confirmada à reportagem por três fontes, depois de ser revelado pela coluna Radar, da revista “Veja”.

Segundo um integrante do governo que leu as mensagens, Álvaro Antônio acusou Ramos de conspirar para tirá-lo do cargo junto a Bolsonaro. Nas palavras de outra fonte do Planalto, ele “entrou no pau” contra o ministro, irritado porque Ramos estaria negociando cargos com o centrão do Congresso, entre eles o próprio Ministério do Turismo.

O presidente Bolsonaro, por sua vez, teria se irritado ao ver a exposição de mais uma briga entre integrantes do governo. O ministro do Turismo então voltou ao grupo para se retratar com Ramos e colocar panos quentes na discussão, admitindo que se excedeu.

Há mais de um ano, em outubro de 2019, Álvaro Antônio foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais à Justiça por crimes relacionados à apresentação de candidaturas de fachada do PSL nas eleições de 2018.

De acordo com o órgão, na condição de presidente estadual do partido, Álvaro Antônio participou da inscrição de candidaturas-laranja de mulheres que não estavam dedicadas, de fato, à disputa, para permitir o desvio de recursos do fundo eleitoral. Até o momento, a Justiça Eleitoral de Minas não decidiu se ele se tornaria réu.

Na semana passada, o GLOBO já havia antecipado que Bolsonaro planejava abrir espaços em ministérios. Uma reforma na Esplanada foi cogitada em meio às negociações para as eleições das presidências do Congresso. A saída já programada do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, indicado para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) no dia 31 de dezembro, está no radar de partidos do centrão.

Troca de ministros

Esta foi a 15ª mudança no primeiro escalão do governo Bolsonaro, que hoje tem 23 ministérios — um a mais do que no início da gestão. Só 11 pastas se mantém inalteradas desde a posse do presidente.

Gustavo Bebianno – Floriano Peixoto (Secretaria-Geral da Presidência)

Ricardo Vélez – Abraham Weintraub (Educação)

Carlos Alberto dos Santos Cruz – Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo)

Floriano Peixoto – Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência)

Gustavo Canuto – Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional)

Onyx Lorenzoni – Braga Netto (Casa Civil)

Osmar Terra – Onyx Lorenzoni (Cidadania)

Luiz Henrique Mandetta – Nelson Teich (Saúde)

Sergio Moro – André Mendonça (Justiça e Segurança Pública)

André Mendonça – José Levi (Advocacia-Geral da União)

Nelson Teich – Eduardo Pazuello (Saúde)

Abraham Weintraub – Carlos Decotelli* (Educação)

Carlos Decotelli – Milton Ribeiro (Educação)

Fábio Faria** (Comunicações)

Marcelo Álvaro Antônio – Indefinido (Turismo)

* Foi nomeado, mas não chegou a tomar posse

** Assumiu pasta desmembrada do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, comandado por Marcos Pontes