Bolsonaro é líder em popularidade digital em 2020 à frente de Huck e Lula

Ranking avalia desempenho nas redes sociais de 13 nomes da política nacional. Doria, adversário político do presidente, ficou em 8º

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lidera com grande vantagem o ranking de popularidade digital dos 13 principais nomes da política brasileira feito pela consultoria Quaest, que avalia o desempenho de personalidades nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google.

O levantamento analisou o destaque no cenário nacional de nomes que terão papel relevante para as eleições de 2022, ainda não tenham anunciado suas candidatiras para o pleito.

Bolsonaro é seguido pelo apresentador Luciano Huck , que aparece em segundo lugar. O apresentador ficou atrás do presidente em todos os meses, sendo que a única vez em que chegou mais perto foi em fevereiro, quando a diferença entre os dois foi de 4,6 pontos. Nos demais meses, a vantagem ficou entre 20 e 30 pontos.

Lula ficou em terceiro, com melhor desempenho nas redes durante o primeiro semestre. Ainda assim, fica bem abaixo do apresentador, com mais de 30 pontos entre os dois.

Já Flávio Dino , que chega em quarto, se destacou nos meses de abril, maio e junho, auge da pandemia. Na ocasião, o governador maranhense se notabilizou por defender medidas de isolamento social para o combate à Covid-19. Ele também enfrentou o discurso de Bolsonaro, que minimizou o impacto da doença.

Embora também tenha apostado na polarização com Bolsonaro, João Doria não teve o mesmo sucesso que Dino e outros nomes da esquerda. Ele acabou na oitava colocação, atrás de Guilherme Boulos , Fernando Haddad e Ciro Gomes .

Em seguida aparecem na Alessandro Molon, João Amoêdo, Rodrigo Maia, Alvaro Dias e Marina Silva, respectivamente.

