Cachaçaria em Manaus registra confusão generalizada entre clientes; VÍDEO

Um confusão generalizada surpreendeu clientes e funcionários de uma cachaçaria, em um shopping de Manaus, na noite desta sexta-feira (18). Clientes começaram uma briga, que se espalhou pelo hall do estabelecimento.

O estabelecimento está localizado em um shopping na Zona Oeste da capital. A cachaçaria informou, em nota, que dois grupos de pessoas “se exaltaram e provocaram desconforto para os demais que estavam confraternizando no local”.

As imagens mostram dezenas de pessoas, sem máscaras, aglomeradas no local. Após minutos de discussão, diversos clientes começaram se agredir com socos e pontapés, enquanto destruíram parte dos objetos do local.

Ainda segundo o estabelecimento, a situação foi controlada e medidas foram adotadas junto as autoridades competentes.

Conforme decreto estadual, o funcionamento desse tipo de estabelecimento é permitido somente na modalidade restaurante, por conta da pandemia. O uso obrigatório de máscaras e restrição na quantidade de pessoas também foram determinados.

A Polícia Civil informou que “diversos” Boletins de Ocorrência (BOs) sobre o caso foram registrados no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na noite desta sexta.

Conforme a delegada Deborah Barreiros, titular da unidade, a equipe de investigação do DIP irá analisar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para identificar a origem do ocorrido, e mais informações não podem ser repassadas no momento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários