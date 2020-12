Caetano Veloso revela paixão gay, diz que perdeu tesão por homens e é cancelado

O cantor Caetano Veloso surpreendeu em entrevista dada à Flip 2020 ao revelar que já se apaixonou e se sentia atraído por outros homens na adolescência. Ele, vale recordar, foi preso na Ditadura Militar afirmou que isso acabou limando esse seu lado pouco conhecido.

“O espaço muito masculino da prisão militar causou outro apagão no Narciso aqui, que foi da atração sexual e sentimental por homens. Fiquei com uma rejeição sexual em relação à figura dos homens, que eu não tinha”, recordou o cantor, que negava o rótulo bissexual.

“Aos dezenove, me apaixonei por um amigo. Apaixonar significa você sentir aquela imensidão dentro da sua alma na presença da pessoa, no pensamento, nos sonhos. Não teve história, porque ele não quis. Podia ter me casado com ele”, revelou Caetano Veloso na entrevista.

Não gostava do rótulo

“Tenho certeza de que meus pais assimilariam muito bem. Mas muitas pessoas que eu conhecia usavam essa expressão ‘bissexual’ para efeitos muito inautênticos. Então eu dizia: ‘também não quero esse (termo)’”, disparou o cantor, que é casado com Paula Lavigne.

Caetano Veloso cancelado?

Essa declaração de Caetano Veloso polemizou na internet e ele está sendo acusado de promover a “cura gay”. “Impressão minha ou Caetano Veloso está sugerindo que a ‘cura gay’ existe?”, questionou o jornalista Leandro Narloch, demitido da CNN recentemente.