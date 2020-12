Caixa encerra parcelas do auxílio emergencial; veja calendário

O pagamento do auxílio emergencial para a população que perdeu renda devido à pandemia de Covid-19 entrará em seu último ciclo neste mês.

Para cumprir o calendário ainda dentro do que permite o decreto de calamidade pública, válido até o fim de 2020, a Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos, concluirá todos os depósitos das parcelas em aberto entre os dias 13 e 29 para cidadãos que solicitaram o benefício por aplicativo ou foram incluídos por estarem inscritos no CadÚnico.

Beneficiários do Bolsa Família que recebem o auxílio também terão os depósitos neste mês, mas entre os dias 10 e 23.

Como a aprovação dos quase 68 milhões de beneficiários ocorreu em lotes espalhados ao longo do ano desde a abril —a mais recente validação de cadastros ocorreu em novembro—, seis diferentes grupos serão atendidos no mesmo calendário de pagamentos, sem considerar o público do Bolsa Família.

A diferença é quantidade de parcelas que cada grupo receberá. Beneficiários que tiveram a primeira parcela em abril agora receberão o nono pagamento, enquanto os últimos aprovados terão quatro cotas depositadas em suas contas.

O número de parcelas pagas acumuladas ao longo do ano também muda conforme o mês da entrada no programa.

Os primeiros lotes de aprovados já receberam as cinco parcelas originais, de R$ 600 cada (R$ 1.200 para mães responsáveis pelo sustento da família), e terão neste mês a conclusão de mais quatro pagamentos de R$ 300 (ou R$ 600, para mães) permitidos pela extensão do programa.

Aprovados entre maio e julho terão entre seis e oito parcelas, sendo cinco de R$ 600 e as demais de R$ 300. Aprovados a partir de outubro ficarão apenas com as parcelas originais.

A Caixa manterá neste último ciclo a regra que antecipa as datas de depósitos na conta digital, que permite apenas compras e pagamento de contas pelo aplicativo Caixa Tem, e só depois liberará os saques e transferências bancárias, que serão permitidos entre 19 de dezembro e 27 de janeiro. Veja o calendário completo ao final da página.

Para quem não recebe Bolsa Família

PARCELAS DE R$ 300 (Auxílio Emergencial Extensão)

Para quem começou a receber o auxílio em ABRIL:

Mês de nascimento 9ª parcela Depósito no Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Para quem começou a receber o auxílio em MAIO:

Mês de nascimento 8ª parcela Depósito no Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Para quem começou a receber o auxílio em JUNHO :

Mês de nascimento 7ª parcela Depósito no Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Para quem começou a receber o auxílio em JULHO :

Mês de nascimento 6ª parcela Depósito no Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

PARCELAS DE R$ 600 (pedidos revisados em outubro e novembro)

Para quem começou a receber entre 30 de OUTUBRO e 20 de NOVEMBRO

Mês de nascimento Depósito Caixa Tem Parcelas 3, 4 e 5 Saque Parcelas 2, 3, 4 e 5 Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Para quem começou a receber entre 30 de NOVEMBRO e 12 de DEZEMBRO

Mês de nascimento Depósito Caixa Tem Parcelas 2, 3, 4 e 5 Saque Parcelas 1, 2, 3, 4 e 5 Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Os beneficiários do Bolsa Família que estão recebendo o auxílio emergencial receberão em dezembro a 9ª e última parcela do benefício em datas organizadas conforme o número final do NIS

Essa distribuição segue o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família, divulgado no início deste ano pelo governo federal. Veja as datas:

Final do NIS Saque 9º parcela (R$ 300) 1 10/dez 2 11/dez 3 14/dez 4 15/dez 5 16/dez 6 17/dez 7 18/dez 8 21/dez 9 22/dez 0 23/dez

