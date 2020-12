Caixa paga nesta segunda última parcela do auxílio emergencial; veja quem recebe

A Caixa paga, nesta segunda-feira (21), uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou de R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. O pagamento desta segunda (21) é o último para aniversariantes do mês de setembro do público geral e para inscritas no Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) terminado em 8.

Entenda

Quem tem direito ao auxílio emergencial, mas não está inscrito no Bolsa Família, recebe nos chamados ciclos de pagamento da Caixa. A cada ciclo, todos recebem pelo menos uma parcela. O cronograma avança conforme o mês de nascimento do beneficiário. O depósito de hoje, para nascidos em setembro, faz parte do ciclo 6, o último previsto.

O calendário é dividido em duas etapas. Na primeira, o dinheiro é depositado na poupança digital e fica disponível apenas para pagamentos e transações pelo aplicativo Caixa Tem. Na segunda etapa, o auxílio é liberado para saques e transferências para outros bancos.

Apesar de até o momento o governo garantir que essa será a última parcela do benefício, há a possibilidade de prorrogação caso a pandemia de Covid-19 continue, principalmente se as mortes diárias voltarem a aumentar e as regras de isolamento social ficarem mais rígidas.