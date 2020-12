Caixa paga penúltima parcela do Auxílio Emergencial na segunda-feira

Os nascidos em novembro recebem no penúltimo pagamento do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal vai realizar o penúltimo pagamento do auxílio emergencial nesta segunda-feira (28), para os nascidos em novembro. O último pagamento de 2020 será realizado na terça-feira (29) para os nascidos em dezembro.

Denominado como Ciclo 6, os valores de R$ 300 da 9ª parcela serão depositados pela Caixa na conta digital dos aprovados.

É importante lembrar que o valor de R$ 300, que faz parte do calendário Ciclo 6 do programa social, será liberado na conta digital da Caixa Econômica Federal. O valor poderá ser movimentando por meio do app Caixa Tem.

