Caixa paga última parcela do auxílio a grupo nesta segunda; veja quem recebe

Nascidos em novembro que já receberam todas as parcelas de R$ 600 recebem a última de R$ 300

A Caixa Econômica Federal paga, nesta segunda-feira (28), a última parcela do auxílio emergencial a 3,2 milhões de beneficiários. Recebem os nascidos em novembro que estão fora do Bolsa Família .

Na última semana, se encerrou o auxílio para quem é do Bolsa Família – os beneficiários voltam a receber normalmente pelo programa em janeiro. Já para quem não é do Bolsa Família, o calendário de pagamentos do auxílio termina nesta terça-feira (29).

Nesta segunda-feira, nascidos em novembro que já receberam todas as parcelas de R$ 600 recebem a última de R$ 300. Além deles, alguns remanescentes que ainda não completaram a primeira etapa do auxílio recebem parcelas de R$ 600.

O depósito é feito em conta poupança e pagamentos estão liberados. Os saques , porém, podem ser feitos apenas a partir de 25 de janeiro – confira o calendário completo .

