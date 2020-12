Calendário completo: Veja se você recebe o auxílio emergencial nesta quarta-feira

Desta vez quem recebe o pagamento do benefício são os nascidos no mês de julho

A Caixa Econômica Federal deposita uma nova parcela do auxílio emergencial nesta segunda-feira (30). Desta vez quem recebe o pagamento do benefício são os nascidos no mês de julho que não estão inscritos no Bolsa Família.

Ciclos

A Caixa intitula de “ciclo” cada calendário onde todos os beneficiários (tirando os do Bolsa Família) recebem ao menos uma parcela, seja ela qual for.

A cada ciclo existem dois cronogramas, que levam em conta a data de nascimento do beneficiário. O pagamento em dinheiro depositado hoje, por enquanto, tem a disponibilidade apenas para transações digitais no aplicativo Caixa Tem. Já os saques e as transferências serão liberados em 15 de janeiro.

Aqueles que receberam a primeira parcela do auxílio no mês abril devem chegar agora à oitava parcela que é a terceira do auxílio extensão, ou auxílio residual. Enquanto aqueles que receberam a primeira parcela em maio deste ano alcançarão a sétima parcela, ou seja segunda da extensão. Isso significa que o valor irá ser de R$ de R$ 300 (ou R$ 600 para mulheres chefe de família).

Beneficiários que começaram a receber a partir do mês de julho ainda receberão uma das cinco primeiras parcelas. O valor então continua sendo R$ 600 (ou R$ 1.200 para mulheres chefe de família).

Devido a alguns cadastros terem sido bloqueados para reanálise, é possível que algumas pessoas estejam com parcelas atrasadas ou acumuladas.

Ciclo 5

Nascidos em janeiro – pagamentos 22/11 e saques 19/12

Nascidos em fevereiro – pagamentos 23/11 e saques 19/12

Nascidos em março – pagamentos 25/11 e saques 04/01

Nascidos em abril – pagamentos 27/11 e saques 06/01

Nascidos em maio – pagamentos 29/11 e saques 11/01

Nascidos em junho – pagamentos 30/11 e saques 13/01

Nascidos em julho – pagamentos 02/12 e saques 15/01

Nascidos em agosto – pagamentos 04/12 e saques 18/01

Nascidos em setembro – pagamentos 06/12 e saques 20/01

Nascidos em outubro – pagamentos 09/12 e saques 22/01

Nascidos em novembro – pagamentos 11/12 e saques 25/01

Nascidos em dezembro – pagamentos 12/12 e saques 27/01

Apesar do ciclo 5 ter começado, os beneficiários ainda podem sacar ou transferir simultaneamente as parcelas dos ciclos 3 e 4, que já foram depositadas na poupança digital. Os saques dos ciclos 3 e 4 continuam.

Ciclo 3

Nascidos em janeiro – pagamentos 30/09 e saques 07/11

Nascidos em fevereiro – pagamentos 05/10 e saques 07/11

Nascidos em março – pagamentos 07/10 e saques 14/11

Nascidos em abril – pagamentos 09/10 e saques 21/11

Nascidos em maio – pagamentos 11/10 e saques 21/11

Nascidos em junho – pagamentos 14/10 e saques 24/11

Nascidos em julho – pagamentos 16/10 e saques 26/11

Nascidos em agosto – pagamentos 21/10 e saques 28/11

Nascidos em setembro – pagamentos 25/10 e saques 28/11

Nascidos em outubro – pagamentos 28/10 e saques 01/12

Nascidos em novembro – pagamentos 29/10 e saques 05/12

Nascidos em dezembro – pagamentos 01/11 e saques 05/12

Ciclo 4

Nascidos em janeiro – pagamentos 30/10 e saques 07/11

Nascidos em fevereiro – pagamentos 04/11 e saques 07/11

Nascidos em março – pagamentos 05/11 e saques 14/11

Nascidos em abril – pagamentos 06/11 e saques 21/11

Nascidos em maio – pagamentos 08/11 e saques 21/11

Nascidos em junho – pagamentos 11/11 e saques 24/11

Nascidos em julho – pagamentos 12/11 e saques 26/11

Nascidos em agosto – pagamentos 13/11 e saques 28/11

Nascidos em setembro – pagamentos 15/11 e saques 28/11

Nascidos em outubro – pagamentos 16/11 e saques 01/12

Nascidos em novembro – pagamentos 18/11 e saques 05/12

Nascidos em dezembro – pagamentos 20/11 e saques 05/12

Próximos ciclo:

Ciclo 6

Nascidos em janeiro – pagamentos 13/12 e saques 19/12

Nascidos em fevereiro – pagamentos 13/12 e saques 19/12

Nascidos em março – pagamentos 14/12 e saques 04/01

Nascidos em abril – pagamentos 16/12 e saques 06/01

Nascidos em maio – pagamentos 17/12 e saques 11/01

Nascidos em junho – pagamentos 18/12 e saques 13/01

Nascidos em julho – pagamentos 20/12 e saques 15/01

Nascidos em agosto – pagamentos 20/12 e saques 18/01

Nascidos em setembro – pagamentos 21/12 e saques 20/01

Nascidos em outubro – pagamentos 23/19 e saques 22/01

Nascidos em novembro – pagamentos 28/12 e saques 25/01

Nascidos em dezembro – pagamentos 29/12 e saques 27/01

Os ciclos, que não valem para aqueles inscritos no Bolsa Família (quem faz parte do programa recebem dentro do calendário do próprio do Bolsa Família), serão seis no total. Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), a cada ciclo, conforme o mês de nascimento.

Parcelas; entenda

O beneficiário terá direito a uma quantidade de parcelas dependendo do mês em que iniciou seu recebimento do pagamento. O maxímo são nove ao todo, as cinco primeiras sendo no valor de de R$ 600. Já as quatro últimas no valor de R$ 300.

Aqueles que receberam a primeira parcela no mês de abril terão direito a 9 parcelas. Os que começaram o recebimento do auxílio no mês de maio, 8 parcelas, e quem começou em julho terão direito a 6 parcelas. Aquelas pessoas que iniciaram o recebimento a partir do mês de agosto e em diante terão o direito apenas às cinco primeiras parcelas no valor de R$ 600, ou seja não recebem o valor extensão de R$ 300.

No último dos ciclos, o número 6 poderão haver o pagamento de até quatro parcelas de uma vez só. Isso para completar os cinco depósitos.

As mulheres chefes de família têm direito a duas cotas. Portanto, as cinco primeiras parcelas são de R$ 1.200, enquanto as quatro últimas são de R$ 600

As mães chefes de família monoparental tem direito a duas cotas. As cinco primeiras parcelas tem o valor de R$ 1.200, e as quatro últimas parcelas o valor R$ 600.

O auxílio emergencial

O auxílio emergencial, criado em abril pelo governo federal, pago em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil, foi estendido até 31 de dezembro, por meio da Medida Provisória (MP) 1000. O auxílio emergencial extensão será pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio. Somente aqueles que já foram beneficiados e se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na MP terão direito a continuar recebendo o benefício.

Bolsa Família

Todos que fazem parte do Bolsa Família que possuem direito ao auxílio extensão de R$ 300 irão poder sacar a terceira parcela até o dia 30 de novembro. Os beneficiários podem sacar o dinheiro através do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Número final do NIS / Data de pagamento

NIS final 1 / 17 de novembro

NIS final 2 / 18 de novembro

NIS final 3 / 19 de novembro

NIS final 4 / 20 de novembro

NIS final 5 / 23 de novembro

NIS final 6 / 24 de novembro

NIS final 7 / 25 de novembro

NIS final 8 / 26 de novembro

NIS final 9 / 27 de novembro

NIS final 0 / 30 de novembro

Número final do NIS / Data do saque

NIS final 1 / 10 de dezembro

NIS final 2 / 11 de dezembro

NIS final 3/ 14 de dezembro

NIS final 4 / 15 de dezembro

NIS final 5 / 16 de dezembro

NIS final 6 / 17 de dezembro

NIS final 7 / 18 de dezembro

NIS final 8 / 21 de dezembro

NIS final 9 / 22 de dezembro

NIS final 0 / 23 de dezembro

Ciclos de pagamento encerrados

1º CICLO

Quarta parcela

O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela em abril de 2020, receberá o crédito da quarta parcela em poupança social digital aberta em seu nome, de 22 de julho a 26 de agosto, conforme o mês de nascimento.

Assim, nascidos em janeiro recebem no dia 22; em fevereiro, em 24 de julho; em março, 29 de julho; em abril, 31 de julho; em maio, 5 de agosto; em junho, 7 de agosto; em julho, 12 de agosto; em agosto, 14 de agosto; em setembro, 17 de agosto; em outubro, 19 de agosto; em novembro, 21 de agosto; e em dezembro, 26 de agosto. O saque em dinheiro será entre os dias 25 de julho e 17 de setembro.

Terceira parcela

Os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em maio de 2020 receberão o crédito da terceira parcela em poupança social digital, seguindo o mesmo cronograma acima.

Segunda parcela

Esse cronograma também será válido para os beneficiários que receberam a primeira parcela em junho de 2020 ou até 4 de julho de 2020. Nesse caso, será feito o crédito da segunda parcela.

Primeira parcela

Quem ainda não recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial, também receberá o crédito conforme esse cronograma. Esse é o caso dos beneficiários que tenham se cadastrado no programa entre os dias 17 de junho a 02 de julho de 2020.

Também recebem a 1º parcela aqueles que contestaram e foram considerados elegíveis entre 24/04 e 19/07.

Os que tiveram cadastro reavaliado em julho, sendo considerados novamente elegíveis, recebem as parcelas que faltam para entrarem no calendário normal.

A partir do segundo ciclo, essas pessoas se igualam aos beneficiários que já estavam recebendo.

Calendário completo para inscritos no aplicativo e site do Auxílio Emergencial

Nascidos em janeiro: depósito em 22/07 e saque em 25/07

Nascidos em fevereiro: depósito em 24/07 e saque em 01/08

Nascidos em março: depósito em 29/07 e saque também em 01/08

Nascidos em abril: depósito em 31/07 e saque em 08/08

Nascidos em maio: depósito em 05/08 e saque em 13/08

Nascidos em junho: depósito em 07/08 e saque em 22/08

Nascidos em julho: depósito em 12/08 e saque em 27/08

Nascidos em agosto: depósito em 14/08 e saque em 01/09

Nascidos em setembro: depósito em 17/08 e saque em 05/09

Nascidos em outubro: depósito em 19/08 e saque em 12/09

Nascidos em novembro: depósito em 21/08 e saque também em 12/09

Nascidos em dezembro: depósito em 26/08 e saque em 17/09

2º CICLO



Quinta parcela

Os beneficiários que receberam a primeira parcela em abril terão o crédito da quinta parcela de 28 de agosto a 30 de setembro, de acordo com o seguinte calendário: nascidos em janeiro, 28 de agosto; em fevereiro, 2 de setembro; em março, 4 de setembro; em abril, 9 de setembro; em maio, 11 de setembro; em junho, 16 de setembro; em julho, 18 de setembro; em agosto, 23 de setembro; em setembro, 25 de setembro; em novembro e outubro, 28 de setembro; e em dezembro, 30 de setembro. O calendário de saques será entre 19 de setembro e 27 de outubro.

Esse pagamento vale para quem recebeu a quarta parcela de 22 de julho a 26 de agosto, e sacou de 25 de julho a 17 de setembro, conforme o mês de nascimento

Quarta parcela

Também seguem esse cronograma: beneficiários que receberam a primeira parcela em maio de 2020 receberão o crédito da quarta parcela nessas datas.

Esse pagamento vale para quem recebeu a terceira parcela de 22 de julho a 26 de agosto, e sacou de 25 de julho a 17 de setembro, conforme o mês de nascimento

Terceira parcela

Beneficiários que receberam a primeira parcela em junho recebem a terceira parcela. Esse pagamento vale para quem recebeu a segunda parcela de 22 de julho a 26 de agosto, e sacou de 25 de julho a 17 de setembro, conforme o mês de nascimento

Segunda parcela

Beneficiários que receberam a primeira parcela em julho receberão o crédito da segunda parcela. Esse pagamento vale para quem recebeu a primeira parcela de 22 de julho a 26 de agosto, e sacou de 25 de julho a 17 de setembro, conforme o mês de nascimento

Também recebem os beneficiários que tenham se cadastrado no programa, entre os dias 17 de junho a 02 de julho de 2020, e aqueles que contestaram e foram considerados elegíveis, entre 24/04 e 19/07.

Primeira parcela

Recebem a 1º parcela os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios, entre os dias 8 de junho e 2 de julho, e os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenham sido considerados elegíveis.

Em relação aos casos dos trabalhadores que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores e tiveram o pagamento suspenso em agosto, o Ministério efetuará o pagamento de todas as parcelas restantes no período de 28 de agosto a 30 de setembro. Os saques serão liberados no período de 19 de setembro a 27 de outubro. A partir do terceiro ciclo, essas pessoas se igualam aos beneficiários que já estavam recebendo.

Calendário completo para inscritos no aplicativo e site do Auxílio Emergencial

Nascidos em janeiro: depósito em 28/08 e saque em 19/09

Nascidos em fevereiro: depósito em 02/09 e saque em 22/09

Nascidos em março: depósito em 04/09 e saque em 29/09

Nascidos em abril: depósito em 09/09 e saque em 01/10

Nascidos em maio: depósito em 11/09 e saque em 03/10

Nascidos em junho: depósito em 16/09 e saque em 06/10

Nascidos em julho: depósito em 18/09 e saque em 08/10

Nascidos em agosto: depósito em 23/09 e saque em 13/10

Nascidos em setembro: depósito em 25/09 e saque em 15/10

Nascidos em outubro: depósito em 28/09 e saque em 20/10

Nascidos em novembro: depósito também em 28/09 e saque em 22/10

Nascidos em dezembro : depósito em 30/09 e saque em 27/10

3º CICLO



Quinta parcela

Os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em maio de 2020 receberão o crédito da quinta parcela em poupança social digital em: 9 de outubro, para nascidos em janeiro e em fevereiro; 16 de outubro, nascidos em março e abril; 23 de outubro, nascidos em maio e junho; 30 de outubro, nascidos em julho e agosto; 6 de novembro, nascidos em setembro e outubro; e em 13 de novembro, nascidos em novembro e dezembro. O saque em dinheiro será entre os dias 29 de outubro e 19 de novembro.

Esse calendário vale para quem recebeu a quarta parcela no período de 28 de agosto a 30 de setembro, e sacou entre 19 de setembro e 27 de outubro, conforme o mês de nascimento.

Quarta parcela

O calendário também será válido para: beneficiário que recebeu a primeira parcela em junho e receberá a quarta parcela.

Esse calendário vale para quem recebeu a terceira parcela no período de 28 de agosto a 30 de setembro, e sacou entre 19 de setembro e 27 de outubro, conforme o mês de nascimento.

Terceira Parcela

Beneficiário que tenha recebido a primeira parcela em julho de 2020 receberá o crédito da terceira parcela. Esse calendário vale para quem recebeu a segunda parcela no período de 28 de agosto a 30 de setembro, e sacou entre 19 de setembro e 27 de outubro, conforme o mês de nascimento.

Também recebem os beneficiários que tenham se cadastrado no programa, entre os dias 17 de junho a 02 de julho de 2020, e aqueles que contestaram e foram considerados elegíveis, entre 24/04 e 19/07.

Segunda e terceira parcelas juntas

Recebem a 2º e 3º parcelas os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho, e os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenham sido considerados elegíveis.

Calendário completo para inscritos no aplicativo e site do Auxílio Emergencial

Nascidos em janeiro e fevereiro: depósito em 09/10 e saque em 29/10

Nascidos em março e abril: depósito em 13/10 e saque em 03/11

Nascidos em maio e junho: depósito em 23/10 e saque também em 10/11

Nascidos em julho e agosto: depósito em 30/10 e saque em 12/11

Nascidos em setembro e outubro: depósito em 06/11 e saque em 17/11

Nascidos em novembro e dezembro: depósito em 13/11 e saque em 19/11

Dúvidas sobre o auxílio emergencial

A prestação de informações o auxílio emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, do site do auxílio emergencial auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111.

Confira os canais da Caixa Econômica Federal para mais informações sobre o benefício e o Caixa Tem:

– auxilio.caixa.gov.br

– Central de Atendimento CAIXA – 111

– Central de Atendimento do Ministério da Cidadania – 121

– twitter.com/caixa

– facebook.com/caixa

– instagram.com/caixa

– youtube.com/user/canalcaixa

