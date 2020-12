Cameli faz o acender das Luzes de Natal no Palácio

O governador Gladson Cameli, acompanhado da primeira-dama, Ana Paula Cameli, e do filho, Guilherme Cameli, inaugurou, na noite deste domingo (13), a decoração natalina do Palácio Rio Branco e das praças Eurico Gaspar Dutra e Povos da Floresta, no centro da capital.

O governador Gladson Cameli disse na cerimônia de inauguração, que as luzes devem iluminar o ano de tristeza marcado pela pandemia do Covid-19 que já vitimizou centenas de acreanos. ‘

“Vivemos dias difíceis, mas agora, neste momento tão representativo, eu convido todos para que possamos viver um novo tempo, possamos virar essa página, com a força que vem de dentro dos nossos corações. E para que isso aconteça, estamos em negociação para a aquisição de vacinas contra essa terrível doença. E eu tenho absoluta certeza de que o ano que se aproxima trará muita esperança de dias melhoras para todo o nosso povo”, pontuou.

Cameli disse ainda que as crianças são o grande motivo de sua luta por um Acre cada vez mais cheio de oportunidade para todos.

“Que o acender das luzes de hoje simbolize a vida, nos traga a capacidade de enxergar além dos problemas, que nos traga direcionamento para tomarmos sempre as boas decisões em favor daqueles que mais precisam. Iremos continuar trabalhando para que o nosso Acre seja um lugar digno para nossas famílias. Que os nossos caminhos sejam iluminados pelo brilho e o futuro representado pelas nossas crianças”, disse.

A obra foi realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seinfra), sob a coordenação do secretário Ítalo César. A expectativa é que alguns pontos estratégicos da cidade recebam a iluminação, como por exemplo, a Baixada da Sobral e Avenida Chico Mendes, no segundo distrito.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários