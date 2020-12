Campanha da Acisa alerta população acreana para os cuidados contra a covid-19

Para evitar novo fechamento do comércio, entidade pede respeito às medidas sanitárias

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) deu início a uma campanha de conscientização sobre o respeito às medidas sanitárias para evitar maior propagação da covid-19 e, consequentemente, novo fechamento do comércio.

Os informes acontecem principalmente nas redes sociais e têm como público-alvo a população. Na campanha, a entidade alerta para a importância do uso de máscara nos ambientes comerciais, higienização das mãos e distanciamento físico.

“A ideia é reforçar as medidas de prevenção individuais e coletivas para manter comércio, indústria e serviços em funcionamento, sobretudo diante do aumento dos casos e internações no estado”, afirmou a presidente da Acisa, Siglia Abraão.

Ela ressalta que nos quatro meses em que o comércio ficou fechado no Acre, muitos setores foram profundamente afetados pela medida. “Queremos evitar um novo fechamento, especialmente agora, no fim de ano, quando temos 13º salário e as festividades natalinas”.

A campanha também envolve a distribuição de máscaras faciais para associados, além de orientações sobre a importância da adoção das medidas determinadas pelos poderes públicos locais ao comércio.

“A repetição é o que faz o hábito. A gente precisa continuar repetindo que essas práticas fazem a diferença na pandemia. É um processo educativo. Temos que nos reeducar até encontrarmos uma solução para esse problema, como a vacina, por exemplo”.

