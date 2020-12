Campeonato Acreano de Futebol 2021 terá nova fórmula de disputa

O Campeonato Acreano de Futebol Profissional-2021terá uma nova fórmula de disputa. O formato foi construído no primeiro encontro arbitral da competição, ocorrido na tarde da terça-feira (8), na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC).

Conforme proposta aprovada entre os dirigentes de clubes, o primeiro turno será disputado por nove equipes; Galvez, Atlético, Rio Branco, Plácido de Castro, Náuas, Humaitá, Andirá, Vasco da Gama, São Francisco. O texto para mudança da fórmula de disputa para a próxima temporada foi apresentado pelo Rio Branco e aprovado pela maioria dos dirigentes em votação. Com isso, no primeiro turno, as equipes duelam dentro de uma única chave e o time que somar o maior número de pontos será declarado campeão.

No returno, o torneio será mais curto e com a presença de apenas quatro agremiações, todas indicadas pelo índice técnico do primeiro turno. Os clubes jogam todos contra todos e o campeão será a agremiação que somar o maior número de pontos. Caso haja campeões diferentes em turno e returno, o regulamento prevê a realização de dois jogos-extras para apontar o campeão da temporada.

Início

A ideia dos cartolas será iniciar o Campeonato Acreano-2021 na primeira semana do mês de março, mas antes, três clubes locais disputam a Copa Verde-2020, torneio que está programado para o período de 20 de janeiro a 24 de fevereiro.

Nesta temporada, o estadual começou no mês de fevereiro, mas foi finalizado somente em setembro, devido a pandemia do novo coronavírus. O campeão da temporada foi o Galvez, com o Atlético Acreano ficando com vice-campeonato, ao superar o Rio Branco nos critérios técnicos.

Cancelado

O comitê de covid-19 indeferiu no mês passado o pedido encaminhado pela Federação de Futebol do Acre (FFAC) para a sequência do calendário de atividades, com a realização de três competições: sub-17 e sub-20, assim como o certame feminino. O comunicado foi lido durante a reunião pelo presidente Antônio Aquino Lopes (FFAC).

As três competições são classificatórias aos torneios nacionais e a FFAC está enfrentando dificuldades para a realização desses eventos, isso justificado pela pandemia do covid-19.

