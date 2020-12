Clubes aprovam abertura do Acreanão para o dia 7/3

No segundo encontro arbitral de dirigentes de clubes para homologação regulamento do Campeonato Acreano de Futebol -2021, ocorrido na tarde desta terça-feira (22), no auditório da Federação de Futebol do Acre (FFAC), ficou estabelecido que à competição vai começar no dia 7 de março. A data estabelecida passou por uma votação, pois existia a possibilidade do torneio iniciar dia 28 de fevereiro, mas a proposta, que erra encabeçada pelos clubes grandes, foi derrotada por 5 a 4.

Também ficou estabelecido que as partidas serão disputadas aos domingos, quintas-feiras e, se possível, aos sábados. Os locais dos jogos serão os estádios Arena Acreana e Florestão.

Tabela

Galvez x Náuas e Atlético Acreano x Andirá abrem no dia 07 de março a primeira rodada do Campeonato Acreano/2021. Os locais das duas partidas ainda não foram definidos, mas é possível que sejam, ambas, no estádio Florestão. Outros dois jogos completam a rodada inaugural no dia 11 de março: Rio Branco x São Francisco e Plácido de Castro x Vasco da Gama. O Humaitá folga na primeira rodada do torneio.

Mudança

Os dirigentes de clubes resolveram aprovar, ao final do primeiro turno, zeramento do número de cartões amarelos aplicados aos atletas e membros da comissão técnica, mas, para preservar o aspecto disciplinar da competição, o total cartões a partir do returno será acumulativo.

Lembrança

No início da abertura da segunda reunião do arbitral do Campeonato Acreano de Futebol -2001, por sugestão do presidente do Vasco da Gama, Renato Machado, foi respeitado um minuto de silêncio a memória do ex-secretário adjunto de Esportes, desportista Petronilo Lopes, o Pelezinho.

