Campeonato Brasileiro da Série D: Galvez terá três baixas para encarar o América-RN dia 27

Com as três baixas para o confronto da volta, o técnico imperialista Paulo Roberto Oliveira não terá muitas opções de reposição,

O Imperador Galvez terá três desfalques para o jogo da volta do próximo domingo (27) contra o América-RN pelas oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série D. A lista de baixas abre com o zagueiro Jô, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outras duas ausências certas no campeão acreano para o confronto agendado para o estádio Arena das Dunas dizem respeito aos volantes Neto e Bebeto. Os dois atletas testaram positivo para o novo coronavírus e cumprem protocolo sanitário de isolamento social.

Com as três baixas para o confronto da volta, o técnico imperialista Paulo Roberto Oliveira não terá muitas opções de reposição, mas está disposto a trabalhar arduamente nos próximos dias para encontrar a melhor maneira possível de acertar o Imperador Galvez para encarar fora de casa o América. O volante Renato e o zagueiro Jadson aparecem como duas opções para as três vagas em aberto.

Análise

A respeito do primeiro duelo contra o Mecão, Oliveira analisa que o time acreano fez um bom primeiro tempo, com jogadas de triangulações, boa movimentação e equilíbrio entre os setores. No entanto, na etapa complementa de jogo, segundo o treinador, o Imperador perdeu a concentração e teve dificuldades nas articulações das jogadas ofensivas e, assim, deixando a desejar em campo mesmo atuando com um jogador a mais que o adversário. “Precisamos fazer dois tempos de jogo equilibrado e durante a semana de trabalho buscaremos essa perfeição”.

Cauteloso

Sobre o jogo da volta contra o Mecão, Oliveira explicou em entrevista ao programa Lance Esportivo, da Rádio Difusora Acreana, que pretende armar um Galvez bem cauteloso e jogando no erro do adversário. “Nosso objetivo é armar a nossa equipe na defensiva para diminuir os espaços do adversário e surpreendê-lo na nossa bola rápida”.

Viagem

Uma das preocupações do Galvez para o jogo da volta contra o América-RN seria a logística da viagem até a cidade de Natal-RN. A empresa que administra esse tipo de serviço para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estava enfrentando dificuldades para enviar a delegação do campeão acreano num logística mais suave para os atletas e comissão-técnica. No entanto, as coisas estão caminhando positivamente e o time imperialista tem embarque agendado para essa quinta-feira (24) para São Paulo, onde da capital paulista pegará um voo direto para Natal-RN. O único fato ainda pendente diz respeito a possibilidade do time acreano pernoitar ou não da cidade de São Paulo.

Arbitragem

O tocantinense Alisson Sidnei Furtado, 33 anos, será o árbitro do confronto entre América-RN x Galvez, jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, próximo domingo (27). O profissional nesta temporada já trabalhou em jogos das séries B e C e foi árbitro do VAR na Série A. Os conterrâneos Fernando Goes Lima e Natal da Silva Ramos Júnior serão seus assistentes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários