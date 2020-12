Cantor Leonardo testa positivo para dengue

Sabe quando você procura uma coisa e encontra outra? Foi o que aconteceu com o cantor Leonardo.

Com febre alta e dores no corpo, sintomas do coronavírus, o sertanejo foi para o hospital no sábado (28) para saber se estava com a doença.

No entanto, Leonardo foi diagnosticado com dengue neste sábado (28), em Goiânia.

“Testei positivo para a dengue hoje cedo (sábado). Muita dor no corpo, as juntas ‘dando pontadas’, febre – é o que estou sentindo nesse momento”, disse ele nas redes sociais.

Segundo a mulher de Leonardo, Poliana, o sertanejo começou a apresentar sintomas de Covid-19, como febre alta e dor no corpo, na terça-feira (24), mas o exame RT-PCR deu negativo para coronavírus.

Leonardo agora tem de ficar de repouso absoluto.

