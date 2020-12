Cantora de 29 anos é encontrada morta no seu apartamento, em Xapuri

Caliane é filha do ex-vereador Elimoar Soares. A causa da morte não foi revelada

A cantora Caliane Soares, foi encontrada morta na manhã deste domingo (6), no seu apartamento, em Xapuri, no interior do Acre.

Caliane é filha do ex-vereador Elimoar Soares. Ela tinha apenas de 29 anos a a causa da morte não foi revelada.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo, que será encaminhado para Rio Branco para os exames cadavéricos.

Com informações do AC24 Horas

