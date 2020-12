Jessie J acorda sem audição e tem diagnostico de doença rara que a impede de cantar

A cantora britânica Jessie J foi diagnosticada com Síndrome de Ménière após passar a véspera de Natal internada. A artista disse, durante um vídeo ao vivo, que acordou sem audição do ouvido direito e que também não “conseguia andar em linha reta”. Os sintomas da doença incluem tontura, perda de audição, zumbido e pressão nos ouvidos.

“Eu acordei e me senti como se estivesse completamente surda do meu ouvido direito, não conseguia andar em linha reta. Basicamente, me disseram que tinha Síndrome de Ménière. Eu sei que muita gente sofre com isso e muitas dessas pessoas me procuraram para darem ótimos conselhos, então eu apenas fiquei quieta (por causa da doença)”, contou a cantora.

Jessie ainda entregou que foi pega de surpresa pelos sintomas da doença: “Era véspera de Natal e eu estava no hospital pensando ‘o que está acontecendo?’, mas estou feliz de ter ido logo (ao hospital) e descobrirem o que era com rapidez. (Os profissionais da saúde) Me deram os remédios certos e estou me sentindo bem melhor hoje”, completou.

Ela também falou que não canta “há muito tempo” devido às sensações que tem no ouvido. “Quando canto muito alto parece que tem alguém querendo sair de dentro da minha orelha”, entregou.

