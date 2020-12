Carlos Alberto, após choro compulsivo e proibição de pisar no SBT, expõe Silvio na Record

Carlos Alberto de Nobrega surpreendeu o grande público ao aparecer na Record para falar sobre sua relação de longa data com Silvio Santos, que completou 90 anos nesse sábado (12).

Carlos Alberto foi entrevistado pelo programa Domingo Espetacular na noite do último domingo (13) e contou como vê o icônico apresentador. Ele destacou que quando o animador mostra seu lado empresário, se torna outra pessoa, uma “pedra no gelo”, contrastando com o famoso humilde e generoso apresentador segundo o humorista.Carlos Alberto também reconheceu que estava errado na sua suspeita do passado em relação às brigas com Silvio Santos. Para quem não sabe, o apresentador da Praça é Nossa deu a entender que Silvio teria roubado o Baú da Felicidade após a morte de seu pai, Manuel de Nóbrega, criador da empresa.

