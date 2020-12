Carmem Nardino toma posse como presidente do Crea-Ac nesta sexta-feira

Ela será a primeira engenheira civil à frente do Crea-Ac e a segunda mulher no cargo

Eleita em outubro por maioria dos votos válidos dos profissionais engenheiros, agrônomos tecnólogos e os demais que fazem parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) no Acre, a engenheira civil, Carmem Nardino, toma posse como presidente da instituição nesta sexta-feira (18).

Ela será a primeira engenheira civil à frente do Crea-Ac e a segunda mulher no cargo, sucedendo a engenheira agrônoma Carminda Pinheiro, numa categoria composta por homens, em sua maioria.

“Ainda temos um longo caminho a ser trilhado nas estratégias e argumentações, não somente para ampliar a representação feminina dentro do Sistema Confea/Crea e Mútua, mas também para assegurar a participação equitativa nos espaços de poder e tomada de decisões. Precisamos reverter os números desfavoráveis às mulheres no mercado de trabalho e é de suma importância trabalhar a equidade de gênero no nosso sistema profissional.”, disse Carmem Nardino.

Acreana de Cruzeiro do Sul, formada há 35 anos pela Escola de Engenharia Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, servidora pública concursada como engenheira civil, atuante no Sistema Confea/Crea e Mútua desde 2013, Carmem Bastos Nardino tem um extenso currículo com ênfase no trabalho desenvolvido junto ao Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) onde trabalha há mais de 20 anos e foi diretora técnica e presidente.

Ela também participou ativamente da luta pela criação da Lei do Engenheiro de 2006, e da Lei Cartaxo de 2008, conquistas que contribuíram para os planos de cargos, carreiras e salários dos engenheiros servidores da Prefeitura e do Estado. Foi diretora de Fiscalização de Obras e Urbanismo de Rio Branco, onde fez parte da comissão municipal de revisão do Plano Diretor Urbano, Código de Obras e Código de Postura. Atualmente, é diretora geral da Mútua-AC, eleita em 2015, reeleita em 2018, foi conselheira regional e atuou como diretora administrativa e vice-presidente.

Em janeiro de 2021, Carmem Nardino inicia sua gestão no Crea-Ac, assumindo como compromisso principal consolidar um Conselho mais próximo dos profissionais, mais ágil e moderno e com diálogo mais constante com a sociedade, além da valorização do profissional.

“É o que queremos realizar nos próximos três anos, tornando o Crea-Ac mais acolhedor, mais participativo, com mais transparência, modernidade e, principalmente, mais agilidade nos serviços prestados aos profissionais, empresas e sociedade, e essa será efetivamente a linha central de nossas ações.”, disse a presidente eleita.

Tornar a fiscalização estratégica no combate ao exercício leigo e não ético da profissão, resgatando o caráter mais educativo, com ações preventivas e orientativas, fazendo com que o conselho amplie o número de ARTs; fortalecer parcerias com as entidades de classe e com as instituições de ensino, preparando os profissionais para o mercado de trabalho, aproximando os estudantes do sistema profissional; incorporar novas tecnologias e ferramentas de trabalho, identificar e eliminar burocracias desnecessárias, simplificar processos, reduzindo prazos e facilitando o acesso aos serviços; além de melhorar a comunicação com o profissional e com a sociedade, são outras ações que Carmem Nardino considera importante e quer realizar em sua gestão.

“É evidente que a engenharia é determinante para o desenvolvimento e o progresso de qualquer país. No Brasil e no Acre não é diferente, e os profissionais da engenharia têm papel essencial para esse desenvolvimento.”, concluiu.

A posse da nova presidente e dos diretores eleitos da Mutua, acontece na última sessão plenária do ano, a realizar-se às 18 horas, no auditório do Crea-AC, em solenidade restrita a um número seguro de pessoas, devido às medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Na ocasião, também haverá a entrega de certificados para entidades de classe e conselheiros que concluíram seus mandatos em 2020.

